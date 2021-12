Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junge Radlerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Eine 39-Jährige war gegen 14.20 Uhr auf dem Biemenhorster Weg unterwegs. Als die Bocholterin nach links in die bevorrechtigte Petersfeldstraße einbiegen wollte, kam es zur Kollision: Die von rechts kommende 13-Jährige hatte den in ihrer Fahrtrichtung links liegenden Radweg an der Petersfeldstraße in Richtung Mühlenweg befahren. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

