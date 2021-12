Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohneinrichtung

Ahaus (ots)

In eine Wohneinrichtung an der Arnoldstraße in Ahaus sind Unbekannte gewaltsam eingedrungen. Zwischen Mittwoch, 09.00 Uhr, und Donnerstag, 06.15 Uhr, machten sich die Täter an einer Tür zum Warenlager zu schaffen und gelangten so in das Innere. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit unklar. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

