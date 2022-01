Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Offenburg (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einer Gaststätte in der Zeller Straße sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach dem Tatverdächtigen und möglichen Zeugen. Gegen 13:35 Uhr soll der Unbekannte die Geldbörse samt Tageseinnahmen und Wechselgeld an sich genommen haben und geflüchtet sein. Die ihn verfolgende Zeugin konnte den Mann als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, "arabischer Herkunft" und mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Mütze und einer dunklen Hose bekleidet beschreiben. Im Bereich des nahegelegen Gymnasiums verlor sie den Mann aus den Augen, als dieser auf einen weiteren Mann traf und gemeinsam mit diesem flüchtete. Dieser wurde als etwa 1,80 Meter groß, rund 30 Jahre alt und bekleidet mit grünem Kapuzenpullover, einer Jeanshose und einer dunklen Jacke beschrieben. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

