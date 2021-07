Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Gartenzaun umgefahren - Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am 09.07.2021 kam es gegen 18.20 Uhr in der Eisenbahnstraße in Löffingen zu einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr einen Gartenzaun um und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, in Verbindung zu setzen.

RTN/hö

