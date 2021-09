Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Pkw beschmiert - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schulenburgallee

29.09.2021, 14.30 Uhr bis 30.09.2021, 08.30 Uhr

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden an der Schulenburgallee ein VW Polo und ein VW Golf mit Farbe beschmiert. Hintergrunde der Tat sind bisher nicht ersichtlich. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise.

Als die 67-jährige Polo-Besitzerin am Donnerstagmorgen zu ihrem Fahrzeug ging, traute sie ihren Augen nicht. Der Pkw war vom Kotflügel über die Fahrertür bis zur Motorhaube mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Frau verständigte die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten nur wenige Meter entfernt einen Golf fest, der ebenfalls mit Farbschmierereien an der linken Fahrerseite aufwies. Hinweise zu Tätern liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell