Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Eingebrochen

Lahr (ots)

Eine unangenehme Feststellung musste eine Frau am Donnerstagabend machen, als sie nach Hause kam und eine aufgebrochene Eingangstüre vorfinden musste. Wie sich herausstellte, waren Unbekannte zwischen 15 Uhr und 20:25 Uhr in das Haus in der Straße "In der Breite" eingebrochen und hatten dabei Schmuck und einen kleineren Bargeldbetrag erbeutet. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell