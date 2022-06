Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Unfälle, Badeunfall mit Kind, Arbeiter erlag seinen Verletzungen, Einbruch, Vor Polizei geflüchtet

Reutlingen (ots)

Unfall beim Abbiegen

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag entstanden. Eine 62-Jährige war gegen 10.50 Uhr mit ihrem Mazda auf der Alteburgstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Hermann-Hesse-Straße kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi A4 einer 38 Jahre alten Frau. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. (ms)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Wegen mehrerer Verkehrsverstöße ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 17-Jährigen, der am Donnerstagabend versucht hat, sich mit seinem Leichtkraftrad einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 23.30 Uhr war der Jugendliche mit einer 16-jährigen Sozia im Bereich der Maillestraße unterwegs, als er von einer Streife der Verkehrspolizei kontrolliert werden sollte. Jegliche Anhaltesignale der Beamten ignorierend beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie unter Missachtung mehrerer Verkehrsregeln durch die Esslinger Innenstadt. Nach einer mehrere Minuten andauernden Hinterherfahrt konnte er schließlich in der Helmenbergstraße angehalten und kontrolliert werden. Grund seiner Flucht war eigenen Angaben zufolge die Befürchtung, dass sein Zweirad nach einer Kontrolle stillgelegt werden könnte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen steht der 17-Jährige weiterhin im Verdacht, bereits gegen 22 Uhr im Bereich der Esslinger Straße in Ostfildern-Nellingen vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet zu sein und dabei ebenfalls mehrere Verkehrsverstöße begangen zu haben. Nun sieht er mehreren Anzeigen entgegen. Zur näheren Überprüfung des technischen Zustandes wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. (sr)

Filderstadt (ES): Arbeiter erlag seinen Verletzungen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.06.2022 (16.53 Uhr)

Ein Arbeiter ist am Mittwochabend in einer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Sturz am Montagvormittag in Bernhausen zugezogen hatte. Wie bereits berichtet war der 70-Jährige am Montag, gegen 9.30 Uhr, mit dem Austausch von Leuchtmitteln an Straßenlaternen entlang eines Feldwegs parallel zur Echterdinger Straße beschäftigt. Hierbei stürzte der Mann aus etwa vier Metern Höhe von einem Hubsteiger und zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Ermittlungen des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen und der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Esslingen dauern an. (ms)

Wernau (ES): Mit Kleinwagen überschlagen

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Pkw-Lenker am Donnerstagmorgen nach einem Überschlag mit seinem Wagen in Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige befuhr gegen 6.45 Uhr mit einem Smart die L 1207 von Notzingen kommend in Richtung Freitagshof. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der hintere rechte Reifen während der Fahrt Luft und der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw. Der Smart geriet daraufhin ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf einem Feldweg stehen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (ms)

Esslingen - Oberesslingen (ES): Brand auf Balkon

Zu einem Balkonbrand mussten am Donnerstagvormittag Einsatzkräfte nach Oberesslingen ausrücken. Gegen 11.40 Uhr war es aus bislang unbekannter Ursache auf dem Balkon eines Wohnheims im Rolf-Nesch-Weg zum Brand eines Polsterstuhls gekommen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften anrückte, waren die Flammen bereits durch die Bewohner gelöscht worden. Zwei Bewohnerinnen mussten vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden neben dem Polsterstuhl ein Fensterrahmen und die Balkontür in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf etwa 1.300 Euro beziffert. (km)

Reichenbach (ES): Mit Grundstücksmauer kollidiert

Ein 78-Jähriger ist am Donnerstagabend mit seinem Wagen gegen einen Poller und anschließend gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Gegen 18.00 Uhr befuhr der Senior die Wagnerstraße in Richtung Blumenstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Blumenstraße rutschte er offenbar vom Bremspedal auf das Gaspedal ab, woraufhin der Mercedes beschleunigte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei streifte der Pkw zunächst einen Poller und prallte anschließend gegen eine Grundstücksmauer. Der 78-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Allein der Schaden an der nicht mehr fahrbereiten C-Klasse dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Der Gesamtsachschaden an der Mauer und an dem Poller wird auf insgesamt etwa 11.000 Euro geschätzt. (km)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Supermarkt (Zeugenaufruf)

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag auf noch nicht geklärte Weise in einen Supermarkt in der Reutlinger Straße eingedrungen. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen gegen 16.40 Uhr war es den Tätern bereits gelungen, das Objekt zu verlassen. Hierbei wurden sie von einem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma beobachtet, der eine Personenbeschreibung zu den Flüchtenden abgeben konnte: Die beiden Einbrecher sollen etwa 17 Jahre alt und zirka 170 cm groß gewesen sein. Einer der Täter wurde als auffallend dünn beschrieben. Er trug eine lange Hose, ein T-Shirt und eine anthrazitfarbene Basecap. Sein Komplize hatte schwarze Haare und soll ebenfalls eine lange Hose sowie eine Basecap getragen haben. Ob die Täter im Objekt etwas entwendeten, kann bislang noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (km)

Rottenburg (TÜ): Geschlagen und beleidigt (Zeugenaufruf)

In Kiebingen ist am Donnerstagabend ein Jugendlicher ersten Ermittlungen zufolge von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Der 16-Jährige war gegen 21 Uhr in der Tulpenstraße unterwegs, als er von einem Mann unvermittelt nach hinten gerissen und ins Gesicht geschlagen wurde. Am Boden liegend wurde er zudem noch mehrfach getreten und beleidigt. Nach kurzer Zeit ließ der Täter von ihm ab und rannte zusammen mit einer weiteren, ebenfalls unbekannten männlichen Person davon. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der 16-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Angreifer ist etwa 18 bis 21 Jahre alt, 185 cm groß und gut trainiert. Er trug ein helles T-Shirt und vermutlich eine Jeanshose. Sein Begleiter soll ein dunkles T-Shirt getragen haben. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07472 9801-0 entgegen. (sr)

Geislingen (ZAK): Badeunfall im Freibad

Nach einem Badeunfall im Geislinger Freibad musste ein kleiner Junge mit einem Rettungshubschrauber am Donnerstagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Badegäste bemerkten gegen 14.20 Uhr ein auf dem Boden des Schwimmerbeckens treibendes Kind und holten es nach oben. Ein Bademeister begann sofort mit Erste Hilfemaßnahmen bei dem vier Jahre alten Jungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unglücksort wurde das Kind mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen. Der Junge war mit seinem Vater im Freibad, der es kurzzeitig aus den Augen verloren hatte. Ersten Erkenntnissen nach besteht bei dem Jungen keine Lebensgefahr. (ms)

