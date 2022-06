Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl aus Fahrzeug; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Scanner und Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

Auf einen Scanner und Bargeld, die im Führerhaus eines Zustellerfahrzeugs abgelegt waren, hatte es ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch abgesehen. Zwischen 20.15 Uhr und 5.10 Uhr gelangte der Dieb auf unbekannte Weise in das in der Wörthstraße abgestellte Fahrzeug und entwendete aus dem Führerhaus den Scanner samt Ladegerät und Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Pfullingen (RT): Radfahrerin schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 47-Jährige beim Sturz von ihrem Mountainbike am Mittwochvormittag zugezogen. Die Frau war gegen 9.40 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Abfahrt Wanne unterwegs. Dabei fiel sie über ihren Lenker und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (rn)

Grafenberg (RT): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 16.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B313 entstanden. Ein 57-Jähriger befuhr gegen 10.25 Uhr mit seinem Dacia Dokker die Bundesstraße von Nürtingen in Richtung Grafenberg. Zwischen der Abzweigung nach Tischardt und dem Kreisverkehr erkannte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Rückstaus anhalten mussten und fuhr auf den VW Polo eines 45-Jährigen auf. Der Polo wurde daraufhin noch auf die davorstehende Mercedes C-Klasse einer 48-Jährigen geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. (rn)

