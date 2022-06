Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle teils mit Verletzten, Brand in Firma, Einbrüche in Gartenhäuser, Junge erkundet die Welt

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Mit gestohlenem Traktor überschlagen

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht am frühen Dienstagmorgen in Bernloch mit einem gestohlenen Traktor von einem Feldweg abgekommen zu sein und sich dabei überschlagen zu haben. Gegen 3.50 Uhr hatten Anwohner zunächst ein lautes Geräusch wahrgenommen und dann den Traktor auf dem Dach liegend entlang eines Feldweges entdeckt. Der jugendliche Tatverdächtige konnte in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Er war alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Verletzungen hatte er keine. Nach einer Blutentnahme wurde er in die Obhut seiner Angehörigen übergeben und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Die Schadenshöhe am Traktor kann noch nicht beziffert werden. (sr)

Trochtelfingen (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Eine gestürzte Radfahrerin musste am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Die 47-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit einem Pedelec den abschüssigen Wickentalweg hinuntergefahren. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fiel kopfüber in den Grünstreifen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Plochingen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Montagmittag in Plochingen entstanden. Eine 49-Jährige war gegen 13.15 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der Esslinger Straße in Richtung Altbach unterwegs. Um mehreren Passanten das Überqueren der Straße zu ermöglichen hielt sie an. Ein nachfolgender, 19 Jahre alter Lenker eines 1er BMW bemerkte dies rechtzeitig und hielt dahinter an. Ein ihm nachfolgender, 29-jähriger Fahrer eines Mini bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf, der noch gegen die bereits anfahrende A-Klasse der Frau geschoben wurde. Der Mini und der 1er BMW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Mössingen (TÜ): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen am Montagnachmittag auf der L 384 entstanden. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 16.30 Uhr mit einem Audi A6 die Landstraße in Richtung Mössingen. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr er kurz vor dem Kreisverkehr am Nordring auf den BMW X3 eines 51 Jahre alten Mannes auf und schob diesen auf den Opel Zafira eines 43-Jährigen. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Audi und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbrecher in Gartenhaus-Siedlung unterwegs

Ein Einbrecher hat sich im Laufe des Wochenendes in einer Gartenhaus-Siedlung im Gewann Riedweingärten in Hirschau zu schaffen gemacht. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, hebelte der Unbekannte die Holztür eines Gartenhäuschens auf und entwendet eine Motorsense der Marke Stihl, einen Flaschenzug sowie eine Batterie im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro. Im nahezu selben Zeitraum versuchte der Täter vergeblich in zwei benachbarte Gartenhäuser gewaltsam einzudringen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 350 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Kleiner Junge erkundet die Welt

Ein kleiner Junge hat am Montagnachmittag die Welt erkundet und ist seiner Mama davongelaufen. Eine aufmerksame Passantin rief kurz vor 15.30 Uhr bei der Polizei an und meldete, dass sie ein weinendes, kleines Kind im Bereich eines Parkhauses in der Wilhelmstraße aufgegriffen hätte. Der Junge würde seine Eltern suchen. Den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten erzählte der Kleine dann, dass er mit seiner Mama beim Eis essen war und davongelaufen sei. Der Vierjährige durfte im Anschluss im Streifenwagen Platz nehmen und die Polizisten fuhren in den Bereich der Stadtkirche. Dort konnten sie eine Bekannte der Mutter des Kindes antreffen, die angab, dass sie bereits seit einer viertel Stunde nach dem Jungen suchen würden. Kurz darauf konnte er wohlbehalten seiner glücklichen Mutter übergeben werden. (ms)

Balingen (ZAK): Fahrzeug machte sich selbstständig

Zu einem Blackout ist es am Montagabend in mehreren Wohnhäusern in Balingen nach dem Missgeschick eines Autofahrers gekommen. Der 49-Jährige stellte seinen Opel auf einem Parkplatz in der Straße Am Lindle ab und vergaß die Handbremse anzuziehen. Gegen 17.45 Uhr machte sich sein Fahrzeug selbstständig und rollte die leicht abschüssige Straße rückwärts in Richtung Wilhelmstraße hinunter. Hierbei stieß der Opel zunächst gegen den Fiat einer 52 Jahre alten Frau, die gerade ausparken wollte. Nach dem Zusammenstoß rollte der Opel weiter bis er gegen einen Stromverteilerkasten stieß, der hierdurch stark beschädigt wurde, was in mindestens vier umliegenden Häusern für einen Stromausfall sorgte. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Mitarbeiter der Stadtwerke Balingen kamen an die Unfallstelle, um die Stromversorgung wieder sicherzustellen. (ms)

Balingen (ZAK): Brand in einer Firma

Zu einem Brand in einer Firma sind am späten Montagnachmittag die Rettungskräfte in die Hölzlestraße in Engstlatt ausgerückt. Gegen 17.15 Uhr entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache die Ölwanne einer Aushärtungsmaschine. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht und so ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Ersten Erkenntnissen nach war an der Maschine kein Schaden entstanden. Neben zwei Streifenwagen der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an den Brandort ausgerückt. (ms)

Geislingen (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Geislingen. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Renault gegen 17.20 Uhr die Rosenfelder Straße von Rosenfeld kommend in Richtung Geislingen. Kurz vor einem Kreisverkehr am dortigen Ortsbeginn erkannte er den stockenden Verkehr offenbar zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden VW eines 37-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der VW noch auf den davorstehenden Skoda eines 25 Jahre alten Mannes geschoben. Der Renault-Lenker erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sein Wagen musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (rn)

Albstadt (ZAK): In Kreisverkehr gegen Motorroller gestoßen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Kreisverkehr bei dem Westtangententunnel erlitten. Eine 59-Jährige wollte gegen 19.10 Uhr von der Schillerstraße kommend mit ihrem Audi A4 in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Nachdem ein bevorrechtigter Pkw-Lenker ihr das Einfahren ermöglicht hatte, rollte die Audi-Lenkerin in den Kreisverkehr und touchierte den bereits verkehrsbedingt im Kreisverkehr stehenden Piaggio-Fahrer. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. (rn)

Burladingen (ZAK): Alkoholisiert in den Gegenverkehr

Nach einem Verkehrsunfall auf der Josef-Mayer-Straße (B 32) ist eine 56-Jährige am Montagabend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Frau war gegen 22 Uhr mit ihrem Dacia Logan in Richtung Starzeln unterwegs und kam auf Höhe einer Tankstelle nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Hier krachte sie in den entgegenkommenden VW Passat eines 23-Jährigen, der eine Kollision trotz einem sofortigen Brems- und Ausweichmanöver nicht mehr verhindern konnte. Bei der 56-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme veranlasst und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Wegen des Unfalls war die Josef-Mayer-Straße über eine Stunde voll gesperrt. (sr)

