POL-RT: Mehrere Einbrüche, Gebäudebrand nach Blitzeinschlag, Verkehrsunfälle, Exhibitionist aufgetreten, Von Unbekannten angegriffen, Betrunken mit Pkw unterwegs, Zweiraddiebstähle

In drei Gaststätten eingebrochen

Am frühen Sonntagmorgen ist in drei Gaststätten eingebrochen worden. In der Zeit zwischen ein Uhr und neun Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in zwei sich nebeneinander befindlichen Gaststätten in der Schweidnitzer Straße ein. Hierzu hebelte er jeweils ein Fenster auf und stieg durch diese ins Innere. In einem Lokal öffnete er im Anschluss gewaltsam die Kasse, in der sich jedoch kein Bargeld befand. In der anderen Gaststätte hebelte er einen Geldspielautomaten auf und räumte ihn leer. Weiterhin nahm er etwas Wechselgeld mit. Kurz nach vier Uhr wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in ein Lokal in der Kaiserpassage gemeldet. Beim gewaltsamen Öffnen eines gekippten Fensters wurde ein Alarm ausgelöst. Ein Zeuge bemerkte kurz darauf zwei verdächtige Personen, die in Richtung Krämerstraße davonliefen. Sie waren etwa 35 bis 40 Jahre alt, dunkel bekleidet und hatten Mützen auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Riederich (RT): Gebäudebrand nach Blitzeinschlag

Durch einen Blitzeinschlag während eines Gewitters ist es am frühen Montagmorgen zu einem Dachstuhlbrand in der Mittelstädter Straße gekommen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkte gegen 01.20 Uhr den Einschlag und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später konnte ein Flammenschein unterhalb eines Dachfensters in einem Abstellraum festgestellt werden. Die Feuerwehr löschte die Flammen und legte Teile des Dachstuhls frei, um die Entstehung weiterer Glutnester auszuschließen. Die Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Es gab keine Verletzten. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Haus blieb bewohnbar und die fünf Bewohner konnten im Anschluss in ihre Wohnungen zurück. (ms)

Reutlingen (RT): Kinder unsittlich berührt

Zwei Kinder sollen am Sonntagnachmittag im Freibad von einem 56 Jahre alten Mann unsittlich berührt worden sein. Die zwei Mädchen befanden sich gegen 17.20 Uhr in einem Schwimmbecken, als ihnen der Tatverdächtige in den Intimbereich gefasst haben soll. Die Mädchen vertrauten sich anschließend einer ihrer Mütter an, die den Schwimmmeister informierte. Dieser verständigte anschließend die Polizei. Einsatzkräfte brachten den 56-Jährigen daraufhin zum Polizeirevier, von wo er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurde. (rn)

Pliezhausen (RT): Einbrecher unterwegs

Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes in ein Firmengebäude in der Siemensstraße eingebrochen. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, gelangten die Einbrecher auf noch unbekannte Weise ins Innere der Firma. Darin brachen sie mehrere Schränke, Türen und einen Getränkeautomaten auf. Daraus entwendeten sie anschließend Münzgeld. Der Polizeiposten Pliezhausen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Mit Pedelec gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer am späten Sonntagabend bei einem Sturz zugezogen. Als er gegen 23.15 Uhr von der Stadtstraße nach rechts auf die Riedericher Straße abbog, war er nach eigenen Angaben gegen einen Bordstein gefahren und anschließend gestürzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. (sr)

Metzingen (RT): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen fahndet nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann, der sich am Sonntagabend in der Mühlstraße vor einer 21-Jährigen entblößt haben soll. Die Frau war gegen 21.15 Uhr mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie von dem bislang Unbekannten angesprochen wurde. Während des Gesprächs entblößte sich der Mann und begann zu onanieren. Als die Frau daraufhin flüchtete, verweilte er noch eine kurze Zeit in der Mühlstraße und entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Lindenplatz. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wird als etwa 180 bis 185 cm groß, von dunklem Teint, mit dunklen Augen, breiter Nase und schwarzen Haaren beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug vermutlich eine Jeanshose und ein Langarmshirt oder T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Metzingen unter der Telefonnummer 07123/ 924 -0 entgegen. (sr)

Esslingen (ES): Matratze in Brand geraten

Vermutlich aufgrund einer Zigarettenkippe ist am Sonntagvormittag eine Matratze in einem Zimmer der Anschlussunterkunft in der Klosterallee in Weil in Brand geraten. Die Bewohner bemerkten kurz nach 10.30 Uhr Rauch aus dem Zimmer dringen und konnten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte die Flammen selbst löschen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausgerückt. Weiterhin kam der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug vor Ort. (ms)

Kirchheim (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Kirchheim ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 61-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr mit einem BMW X1 auf der Tannenbergstraße vom Gaiserplatz herkommend in Richtung Bohnau unterwegs. An der Kreuzung mit der Eichendorffstraße fuhr sie bei ausgeschalteter Ampel ungebremst weiter. Im Kreuzungsbereich kollidierte die BMW-Lenkerin mit dem vorfahrtsberechtigten Audi A4 eines 42 Jahre alten Mannes, der in Richtung Aichelbergstraße unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen der Unfallverursacherin noch gegen zwei Verteilerkästen am Fahrbahnrand geschleudert wurde. Die 61-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Audi-Lenker wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Verantwortlicher kümmerte sich um die beschädigten Verteilerkästen. Der Gesamtschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. (ms)

Reichenbach (ES): Motorroller gestohlen

Ein brauner Motorroller ist zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, in der Blumenstraße gestohlen worden. Der Roller der Marke Znen mit der Aufschrift "Venus Classic" und dem grünen Versicherungskennzeichen 567RZX war am dortigen Straßenrand abgestellt gewesen. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (rn)

Kirchheim (ES): Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der B297 ereignet hat. Kurz vor 16.30 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Mini One die Bundesstraße vom Schafhof in Richtung Autobahn. Im Bereich der Anschlussstelle Jesingen krachte ihr Mini in das Heck des vorausfahrenden Fiat Panda eines 19-Jährigen, der gebremst hatte, um die Bundesstraße an der Abfahrt zu verlassen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat über den Mittelstreifen geschoben und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Mini musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 41-Jährigen Alkoholeinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von über drei Promille. Sie musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (rn)

Kirchheim (ES): 42-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagnachmittag auf einem Fußweg zwischen der Lohmühlegasse und der Schöllkopfstraße ereignet hat. Gegen 17 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, weil dort kurz zuvor ein 42-Jähriger offenbar von vier unbekannten Männern angegriffen wurde, die ihn mit Schlägen und Tritten traktiert haben sollen. Dabei soll auch ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein. Zudem hatten die Unbekannten offenbar mit einem Messer gedroht. Als die Tatverdächtigen von ihm abgelassen hatten, flüchtete der Schwerverletzte nach Hause, von wo aus der Rettungsdienst und die Polizei verständigt wurden. Der 42-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Am Sonntagvormittag hat sich in der Uhlbergstraße an der Bushaltestelle "Rathaus" ein Mann gegenüber einer Frau unsittlich gezeigt. Eine Seniorin saß gegen 11.45 Uhr an der dortigen Haltestelle, als sie von einem neben ihr sitzenden Mann angesprochen wurde. Dieser entblößte daraufhin sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Als die Seniorin ihn daraufhin lautstark aufforderte zu gehen, flüchtete der Unbekannte in Richtung Pfarrstraße. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Täter war etwa 40 Jahre alt, zirka 180 cm groß und mollig. Er hat kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jogginghose und ein dunkles T-Shirt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 entgegen. (rn)

Wendlingen am Neckar (ES): Fahrradfahrer leicht verletzt

Bei einem Sturz mit seinem Mountainbike hat sich ein 14-Jähriger am Sonntagabend leicht verletzt. Er war um kurz vor 22.45 Uhr mit seinem Rad auf der Kirchheimer Straße unterwegs, als er mit dem Lenker an einem Verkehrszeichen hängen blieb und anschließend stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben. (sr)

Filderstadt (ES): Betrunken mit dem Auto unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 48-Jähriger, der am Sonntagabend mit seinem Pkw zwischen Bernhausen und Sielmingen unterwegs war. Gegen 22.30 Uhr fiel der Mann einem Zeugen zunächst in der Bernhauser Karlstraße auf, bevor er in seinen VW Caddy stieg und über die Nürtinger-/Möhringer Straße (L1205) in Richtung Sielmingen fuhr. Auf der Fahrtstrecke soll der 48-jährige Caddy-Fahrer immer wieder auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, sodass der entgegenkommende Verkehr ausweichen musste. Der Caddy konnte in der Bahnhofstraße angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit wurde ein Atemalkoholwert von knapp dreieinhalb Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. (sr)

Mössingen (TÜ): Mutmaßlicher Motorraddieb festgenommen (Zeugenaufruf)

Vermutlich unter Drogeneinfluss stand ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger, der in der Nacht zum Montag ein Motorrad von einem Grundstück in der Barbelsenstraße in Belsen entwendet haben soll. Nachdem der Besitzer das Fehlen seiner Honda festgestellt hatte, verständigte dieser gegen 1.20 Uhr die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen konnte der 22-jährige Tatverdächtige kurze Zeit später im Bereich einer Einmündung zur B27 in Bad Sebastiansweiler auf dem gestohlenen Zweirad fahrend gestellt und vorübergehend festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 22-Jährige war mit einer Lederjacke und Motorradhandschuhen bekleidet, die er seinen Angaben zufolge zuvor gestohlen hatte. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/ 9521-0 zu melden. Der Mann wurde nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Montagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (sr)

Bisingen (ZAK): Drei Motorradfahrer auf Ölspur gestürzt (Zeugenaufruf)

Drei Motorradfahrer sind am Sonntagvormittag kurz hintereinander auf der L 360 zwischen Thanheim und Onstmettingen auf einer Ölspur gestürzt. Die Biker waren kurz vor 9.30 Uhr mit ihren Maschinen auf der Landstraße in Richtung Onstmettingen unterwegs. In der ersten Haarnadelkurve nach Thanheim befand sich eine Ölspur, auf der die drei Kradlenker zu Fall kamen. Hierbei zog sich ein 57-jähriger Kawasaki-Lenker leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Zwei BMW-Fahrer im Alter von 58 und 59 Jahren blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Schaden an den drei Motorrädern beträgt rund 4.000 Euro. Zum Abstreuen der Ölspur kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lautlingen vor Ort. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zum bislang unbekannten Verursacher der Ölspur aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 07433/264-0 erbeten. (ms)

Albstadt (ZAK): Kind von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Achtjährige bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Truchtelfingen erlitten. Eine 33-Jährige befuhr gegen 20 Uhr mit ihrem Pkw die Joseph-Haydn-Straße, als das Mädchen offenbar plötzlich von rechts über die Fahrbahn rannte. Die 33-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind aber nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte die Neunjährige anschließend in ein Krankenhaus. (rn)

