POL-RT: Brände, Verkehrsunfälle, Streitigkeiten bei Hochzeit, Katalysatoren entwendet, Polizeibeamte tätlich angegriffen

Frau nach Küchenschmorbrand leicht verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Sebastian-Kneipp-Straße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Eine 80-jährige Bewohnerin hatte auf dem eingeschalteten Herd einen Plastikbehälter stehen lassen. Die starke Rauchentwicklung löste den Brandmelder aus, was wiederum eine Nachbarin aufmerksam machte. Diese konnte die ältere Dame und deren Hund aus der Wohnung verbringen. Die herbeigerufene Feuerwehr musste glücklicherweise keine offenen Flammen löschen, aber die Wohnung durchlüften. Die 80-Jährige wurde von einem Notarzt und dem Rettungsdienst betreut und anschließend mit leichter Rauchgasvergiftung in eine Klinik verbracht. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen.

Walddorfhäslach (RT): Pkw auf dem Dach gelandet

Der zu hohe Konsum von Alkohol ist einem 33-jährigen Mann aus dem Kreis Tübingen wohl zum Verhängnis geworden. Er befand sich am Samstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, auf der B 27 in Richtung Tübingen, als er kurz vor der Ausfahrt Walddorfhäslach die Kontrolle über seinen VW Passat verlor. Der Pkw kam nach rechts in den Grünstreifen, wurde dann von der Leitplanke ausgehebelt und landete schlussendlich wieder auf der Fahrbahn auf dem Dach. Die gesamte Unfallstelle zog sich über mehrere hundert Meter. Der Mann konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der entstandene Sachschaden an dem VW und den Leitplanken wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die B 27 kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam dadurch zu einem leichten Rückstau.

Pfullingen (RT): Fahrzeugtür unvorsichtig geöffnet - Radfahrerin verletzt sich schwer

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden ist eine Pedelecfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, in Pfullingen. Die 32 Jahre alte Radfahrerin befuhr den Geh- und Radweg entlang der Römerstraße in Richtung Griesstraße. Auf Höhe der Schloss-Schule parkte eine 60-Jährige mit ihrem VW Polo verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg. In dem Moment, als die Radfahrerin an dem Pkw vorbeifahren wollte, öffnete die VW-Lenkerin die Fahrertür und übersah die von hinten kommende Radfahrerin. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrrad und der Fahrzeugtür des VW. Die 32-Jährige Radfahrerin stürzte durch die Kollision zu Boden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entstand bei dem Zusammenstoß kein Sachschaden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Handgreiflichkeiten bei Hochzeitsfeier

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Rahmen einer Hochzeitsfeier sind im Stadtteil Musberg am späten Samstagabend mehrere Personen leicht verletzt worden. Kurz vor Mitternacht kam es zwischen Gästen der Hochzeit und zwei männlichen Personen, welche die Feierlichkeit ohne Einladung besuchen wollten, zu einem Streit. Die Situation eskalierte schließlich und mehrere Personen schlugen aufeinander ein. Den insgesamt 13 eingesetzten Streifenbesatzungen gelang es letztlich, die Situation zu beruhigen. Die Verletzten, überwiegend aus Afghanistan stammenden Gäste, mussten teilweise in einer Klinik behandelt werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Katalysatoren entwendet

Insgesamt sechs Katalysatoren sind zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag von einem Verkaufshof eines Autohändlers in Filderstadt-Plattenhardt entwendet worden. Die Täterschaft demontierte die Teile an den Fahrzeugen, welche dort zum Verkauf standen, und transportierten sie anschließend ab. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Dettingen unter Teck (ES): Schwelbrand in Hausfassade

Zu einem Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einem Schwelbrand in der Hausfassade gekommen. Zuvor wurden am Freitagabend Verschweißarbeiten an einer Bitumenfolie an der Terrasse zwischen den beiden betroffenen Mehrfamilienhäusern in der Limburgstraße getätigt. Bei den Arbeiten dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand Dämmmaterial des Gebäudes in Brand geraten sein. Die Bauarbeiter bemerkten den entstandenen Schwelbrand am Samstagmorgen und versuchten zunächst noch selbständig zu löschen. Nachdem dies nicht gelang, wurden die Feuerwehren Dettingen unter Teck und Owen alarmiert, welche mit 6 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften anrückten um den Brand zu löschten. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Dußlingen (TÜ): Betrunkener Pkw-Fahrer verletzt Polizeibeamte

Am frühen Sonntagmorgen ist es kurz nach 03.00 Uhr in Dußlingen bei einer Verkehrskontrolle zu einem massiven Widerstand gegen die kontrollierenden Polizeibeamten/innen gekommen. Kurz zuvor fiel der 37-jährige Fahrer eines Land Rover durch seine unsichere Fahrweise in der Zeppelinstraße auf. Zeugen meldeten dies der Polizei. Eine Streife konnte den Pkw anschließend in der Blumenstraße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde bei dem Fahrer festgestellt, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Im weiteren Verlauf griff der Mann die Polizeibeamten tätlich an. Er schlug und trat gezielt nach diesen. Zwei Beamte wurden dabei so schwer verletzt, dass sie sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben mussten. Beide sind bis auf Weiteres dienstunfähig.

Rottenburg (TÜ): Radfahrer nach missglücktem Ausweichmanöver schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein Pedelecfahrer am Samstagvormittag vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht worden. Der 72-Jährige befuhr die Weilerstraße mit seinem Fahrrad bergab in Fahrtrichtung Innenstadt. Zeitgleich lud ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer einen Gegenstand aus seinem am rechten Fahrbahnrand abgestellten MAN aus. Der 52-Jährige überquerte anschließend die Fahrbahn, um den Gegenstand auf die andere Straßenseite zu tragen. Hierbei übersah er den herannahenden Radfahrer, welcher daraufhin bremste und noch versuchte auszuweichen. Dabei stürzte der 72-Jährige, welcher einen Schutzhelm trug. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

