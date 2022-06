Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind und Frau mit Messer verletzt - mutmaßlicher Tatverdächtiger gefasst (Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.6.2022/11.15 Uhr und 16.51 Uhr)

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Messerangriff auf eine Betreuerin und ein Kind am Freitagmorgen an einer Schule in Esslingen, bei dem beide Opfer schwer verletzt worden waren, konnte am frühen Abend in Stuttgart ein 24-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den mutmaßlichen Tatverdächtigen handelt.

Der Mann, bei dem es sich um einen niederländischen Staatsangehörigen aus Esslingen handelt, hatte in Stuttgart einen Passanten angesprochen und diesen um Alarmierung der Polizei gebeten, weil er seinen Angaben zufolge für die Tat in Esslingen verantwortlich sei. Der Verdächtige konnte von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Stuttgart widerstandslos festgenommen und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen überstellt werden. Zum Motiv liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen laufen weiter auf Hochtouren. Im Laufe des Samstags wird über die Haftfrage entschieden.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen ist am Samstag, ab zehn Uhr besetzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell