Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Bei Verkehrskontrolle Schreckschusswaffe und Drogen sichergestellt

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen 29-Jährigen in seinem Fiat in der Straße "Im Bosseldorn". Als er durch die Beamtinnen und Beamten zur Vorlage seines Führerscheins und des Fahrzeugscheins aufgefordert wurde, gab er an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass der Mann trotz seiner vorherigen "Beichte" immer nervöser wurde. Als die Beamtinnen und Beamten das Fahrzeug durchsuchten, eröffnete sich Ihnen der vermeintliche Grund für die Nervosität des Fahrzeugführers. Im Fiat befand sich eine geladene Schreckschusswaffe sowie zwei Kunststofftüten mit rund 18 Gramm Marihuana. Darüber hinaus befand sich ein Führerschein mit Fälschungsmerkmalen im PKW. Bei dem Mann selbst ergaben sich im Verlauf der Kontrolle drogenbedingte Auffälligkeiten, weshalb er auf der Polizeidienststelle noch eine Blutprobe abgeben musste. Der 29-Jährigen muss neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen nun mit Strafverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz, rechnen. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ermittelt.

