Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug über Messengerdienst; Verkehrsunfall; Einbruch

Reutlingen (ots)

, Filderstadt (ES), Plochingen (ES): Polizei warnt vor Betrug über WhatsApp

Erneut wurden in den letzten Tagen mehrere Geschädigte über den Messenger-Dienst WhatsApp betrogen. Die Kriminellen kontaktierten ihre Opfer und gaben sich als Töchter oder den Sohn aus. Die Betrüger brachten die Geschädigten im weiteren Verlauf dazu, jeweils vierstellige Geldbeträge zu überweisen.

Ein 64 Jahre alter Reutlinger erhielt am Mittwochvormittag eine WhatsApp-Nachricht einer ihm unbekannten Nummer. Auch eine 53-Jährige aus Filderstadt bekam am Donnerstagmittag eine Nachricht mit der Anrede "Hallo Mama". In Plochingen gaben sich die Betrüger als den Sohn des 66 Jahre alten Geschädigten aus. Anschließend gaukelten die Kriminellen ihren Opfern vor, dass ihr altes Handy kaputtgegangen sei und sie deshalb eine neue Nummer hätten. Zudem täuschten sie ausstehende Rechnungen vor, die dringend beglichen werden müssen. In allen Fällen überwiesen die Opfer im Anschluss mehrere tausend Euro. Als die Geschädigten wenig später Kontakt mit ihren tatsächlichen Angehörigen aufnahmen, flog der Schwindel auf und sie erstatteten Anzeige. (rn)

Metzingen (RT): Unfall auf Discounterparkplatz

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Max-Eyth-Straße ereignet hat. Eine 74-Jährige fuhr kurz nach 8.30 Uhr mit ihrem VW Polo rückwärts von einem der dortigen Stellplätze, als ihre 72 Jahre alte Begleiterin von außen die Beifahrertür öffnete. Offenbar erschrak die Fahrerin dadurch und betätigte das Gaspedal. Die 72-Jährige wurde von dem Polo erfasst und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Wagen war zwischenzeitlich weiter rückwärtsgefahren und noch gegen einen geparkten VW Passat sowie einen ebenfalls geparkten VW Lupo geprallt. (rn)

Ostfildern (ES): In Schulkomplex eingebrochen und hohen Schaden angerichtet (Zeugenaufruf)

In einen Schulkomplex in Nellingen eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Über ein beschädigtes Fenster gelangten die Einbrecher zwischen 16.30 Uhr und 6.25 Uhr in das Schulgebäude In den Anlagen. Darin verwüsteten sie zahlreiche Klassenzimmer, schlugen unter anderem mehrere Scheiben ein und brachen Schränke auf. Zudem entwendeten sie den Inhalt zweier Kassen sowie Elektronikartikel. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 15.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/34169830 um Zeugenhinweise. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell