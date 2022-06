Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Vermisstensuchen; Unfall zwischen Radfahrern

Reutlingen (ots)

Mülleimer in Brand geraten

Wegen eines brennenden Mülleimers sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag in die Bahnhofstraße ausgerückt. Ein Anwohner alarmierte gegen 0.45 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem er eine starke Rauchentwicklung im Gastraum eines geschlossenen Lokals entdeckt hatte. Bis zu deren Eintreffen hatte der ebenfalls verständigte Eigentümer einen qualmenden Mülleimer ins Freie getragen. Dort entfachte ein Brand, der von dem Anwohner gelöscht wurde. Die Feuerwehr lüftete das Lokal. Verletzt wurde niemand. (rn)

Metzingen (RT), Mössingen (TÜ): Erfolgreiche Suche nach Vermissten

Zahlreiche Streifenwagenbesatzungen, Personenspürhunde, Feuerwehren, Rettungsdienste und ein Polizeihubschrauber haben ab Donnerstagabend nach einer Frau aus Metzingen und zwei Vermissten aus Mössingen gesucht.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine 59-Jährige aus Metzingen offenbar im Laufe des Morgens ihre Wohnanschrift verlassen hatte. Da die ersten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ohne Erfolg geblieben waren, wurde später auch mit Flächen- und Mantrailerhunden, Drohnen, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und einem Polizeihubschrauber nach der Frau, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, gesucht. Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte die nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Frau gegen 0.35 Uhr nach einem Zeugenhinweis in der Rossfeldsteige. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Auch die Suche nach einer 16-Jährigen aus Mössingen nahm ein glückliches Ende. Die Jugendliche war gegen 18.40 Uhr von Mitarbeitern eines Internats vermisst gemeldet worden. Daraufhin suchten Streifenwagenbesatzungen, Mantrailerhunde und ein Polizeihubschrauber nach ihr. Weil sich Hinweise darauf ergaben, dass sich die Vermisste möglicherweise auch in Eutingen im Gäu aufhalten könnte, wurden die Fahndungsmaßnahmen ausgeweitet. Den entscheidenden Hinweis lieferten Passanten, die die Vermisste dort erkannten und die Polizei verständigten. Die 16-Jährige wurde daraufhin in eine Klinik gebracht.

Eine vermisste Seniorin aus einer Klinik in Mössingen wurde der Polizei gegen 19.10 Uhr gemeldet. Die an Demenz erkrankte 81-Jährige wurde dort zuletzt gegen 18.30 Uhr gesehen. Bei der anschließenden Suche, an der neben Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte die Seniorin gegen 21.15 Uhr von der Hubschrauberbesatzung wenige hundert Meter entfernt in einem Feld gefunden werden. Die leicht unterkühlte Frau wurde zurück in die Klinik gebracht. (rn)

Nürtingen (ES): Unfall zwischen Radfahrern

Zwei Radfahrer sind am Donnerstagabend im Tiefenbachtal zusammengestoßen und gestürzt. Gegen 21.15 Uhr waren die beiden Männer mit ihren Zweirädern auf einem Feldweg neben der K1243 von Nürtingen in Richtung Owen unterwegs. Dabei kam ein 57-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in den Grünstreifen ab. Beim anschließenden Gegenlenken prallte der gegen den neben ihm fahrenden 59-Jährigen. Beide Radler stürzten in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. (rn)

Gomaringen (TÜ): Sauna in Brand geraten

Ein Brand im Keller eines Gebäudekomplexes in der Madachstraße hat am Freitagmorgen die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Gegen 6.30 Uhr waren mehrere Bewohner auf die Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit mehreren Fahrzeugen anrückte, löschte die aus noch unbekannter Ursache in Brand geratene Sauna und die Flammen, die mittlerweile auch auf die Decke übergegriffen hatten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

