POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Suche nach Vermissten; Verkehrskontrolle

Gegen Hauswand geprallt

Ein gestürzter Radfahrer musste am Donnerstagmorgen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 40-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit seinem Mountainbike in der Gomaringer Straße in Ohmenhausen unterwegs. Auf nasser Fahrbahn geriet der Mann mit seinem Fahrrad ins Rutschen und stürzte kopfüber gegen eine Hauswand. Der Radler hatte keinen Fahrradhelm getragen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Reutlingen (RT): Eingeschalteten Herd vergessen

Zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Öschbergweg sind am Mittwochmittag, gegen zwölf Uhr, die Rettungskräfte ausgerückt. Eine 28-Jährige hatte dort nach ersten Erkenntnissen offenbar Essen zubereitet und es auf dem Herd vergessen. Als es Feuer fing, bemerkte das eine im Nebenzimmer befindliche 23-Jährige und löschte die Flammen, durch die die Kochecke in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug anrückte, lüftete anschließend die Wohnung. Beide Frauen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sie waren unverletzt geblieben. (rn)

Esslingen (ES): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Champagnestraße entstanden. Ein 83-Jähriger befuhr gegen zwölf Uhr mit seinem Seat den linken der beiden Fahrspuren in Richtung Ostfildern. Kurz vor der Einmündung zur Deponie wollte er mit seinem Wagen auf die rechte Spur wechseln und prallte dabei gegen den dort fahrenden VW einer 57 Jahre alten Frau. Der Senior bog anschließend nach links zu der Deponie ab. Ein Mitarbeiter konnte den 83-Jährigen und seinen Wagen dort wenig später ausfindig machen. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit geblieben. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. (rn)

Denkendorf (ES) und Lenningen (ES): Suche nach Vermissten

Zu zwei Vermisstenfahndungen sind am Mittwoch Kräfte der Rettungsdienste nach Denkendorf und ins Lenninger Tal ausgerückt. Kurz vor 13 Uhr wurden zwei Jungs im Alter von drei und vier Jahren einer Dendenkorfer Kindergartengruppe als vermisst gemeldet. Die Gruppe befand sich auf einem Lagerplatz im Wald, als sich die Kinder unbemerkt entfernten. Im Anschluss wurde mit zahlreichen Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber nach den Kleinen gefahndet. Glücklicherweise konnten die Kinder um 14 Uhr wohlbehalten im Limburgweg von der Mutter eines weiteren Kindergartenkinds angetroffen werden. Sie wurden im Anschluss von der Polizei nach Hause gefahren und ihren Eltern übergeben.

Am Nachmittag ging kurz nach 17 Uhr die Mitteilung ein, dass ein 25-Jähriger aus Lenningen vermisst wird. Der junge Mann ist aufgrund einer Krankheit auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Daraufhin machten sich zahlreiche Streifenwagen, sowie Mantrailerhunde des Rettungsdienstes auf die Suche nach der vermissten Person. Zudem beteiligte sich ein Polizeihubschrauber an der Fahndung nach dem 25-Jährigen. Dieser kehrte glücklicherweise von alleine und wohlbehalten gegen 22.30 Uhr nach Hause zurück. (ms)

Ostfildern-Nellingen (ES): Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat sich ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Mittwochabend in Nellingen zugezogen. Der 58-Jährige verlor gegen 19.30 Uhr im Bereich Esslinger-/Berkheimer Straße auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin stürzte er zu Boden und sein Kraftrad rutschte noch gegen einen geparkten VW. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro entstanden. (ms)

Bitz (ZAK): Betrunken mit kleinem Kind im Transporter unterwegs

Einen betrunkenen Transporter-Lenker, der mit einem vierjährigen Kind unterwegs war, musste die Polizei am Mittwochnachmittag in Bitz aus dem Verkehr ziehen. Einer Streife des Polizeireviers Albstadt fiel das Fahrzeug gegen 15.40 Uhr in der Beethovenstraße auf, da auf dem Beifahrersitz ein kleines Mädchen nicht angegurtet war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 35 Jahre alten Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. (ms)

