Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Blitzeinschlag in Wohnhaus, Unfälle mit Verletzten, Jungs erlauben sich schlechten Scherz, Fahrzeugbrand, Randalierer unterwegs

Reutlingen (ots)

Zwei Radlerinnen zusammengestoßen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes haben zwei Radlerinnen bei einem Zusammenstoß am späten Dienstagnachmittag erlitten. Kurz vor 18 Uhr war eine 31-Jährige mit ihrem Damenrad auf dem Radverbindungsweg in Verlängerung des Haldenäckerweg von Reutlingen herkommend in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Im Bereich einer scharfen und durch Gestrüpp schlecht einsehbaren Kurve kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden, 46 Jahre alten Pedelec-Lenkerin. Ersten Erkenntnissen nach waren beide Frauen nicht weit genug rechts gefahren. Die Radlerinnen mussten im Anschluss mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht und ärztlich versorgt werden. Der Schaden an den beiden Fahrrädern beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Blitz schlägt in Wohngebäude ein

Ein Blitzschlag hat am Dienstagabend zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Brahmsstraße geführt. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten Leitstellte alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, war durch den Blitzeinschlag ein Holzschrank im Keller des Hauses in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug angerückt war, löschte die Flammen. Das Haus blieb bewohnbar, jedoch musste aufgrund der beschädigten Leitungen der Strom abgestellt werden. Auch an Nachbarhäusern waren aufgrund des Blitzeinschlags eine Hauswand und ein Telefonanschluss beschädigt worden. Teilweise war dort vorübergehend ebenfalls der Strom ausgefallen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Esslingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist ein Motorradfahrer nach einem Sturz von seiner Maschine am späten Dienstagabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 37-Jährige wollte gegen 23.10 Uhr mit seiner Honda von einem Parkplatz in die Emil-Kessler-Straße einfahren. Dabei bemerkte er ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und bremste auf der feuchten Straße. Der 37-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Zu einer Berührung mit dem Fahrzeug war es nicht gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von über 50.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 27 entstanden. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 19 Uhr mit einem BMW die Bundesstraße in Richtung Tübingen. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Plattenhardt verlor er aufgrund Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte heftig gegen die Mittelleitplanke. Im Anschluss drehte sich der Wagen und blieb nach etwa 50 Metern stehen. An dem BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. (ms)

Köngen (ES): Schlechten Scherz erlaubt

Einen schlechten Scherz haben sich zwei 14 Jahre alte Jungs am Dienstagnachmittag in Köngen erlaubt. Die beiden Jugendlichen waren kurz vor 16 Uhr im Kiesweg unterwegs und zielten zunächst mit Soft-Air-Waffen aufeinander. Kurz darauf zielten sie noch auf vorbeifahrende, jugendliche Radler in ihrem Alter. Ein aufmerksamer Passant bemerkte dies und meldete die vermeintliche Bedrohung der Polizei. Diese rückte sofort mit mehreren Streifenwagen aus und konnte kurze Zeit später die beiden 14-Jährigen antreffen. Die Soft-Air-Waffen wurden von den Beamten sichergestellt. (ms)

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Randalierer unterwegs

Ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein Randalierer am frühen Mittwochmorgen in Poltringen angerichtet. Der Unbekannte war gegen 01.30 Uhr in der Ziegeläckerstraße unterwegs und schlug an mindestens drei geparkten Fahrzeugen einen Außenspiegel ab. Weiterhin warf der Täter mit einer Mülltonne das Fenster eines Wohnhauses ein und stieß einen abgestellten Motorroller um. Zeugen sahen einen schwarz gekleideten, etwa 40 Jahre alten Mann, der um diese Zeit laut schreiend durch das Neubaugebiet Hottenberg lief. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07472/9801-0 zu melden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen an der Einmündung K6943/L370. Ein 37-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Landesstraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Obernau abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus dieser Richtung heranfahrenden Opel Astra eines 59 Jahre alten Mannes. Durch die anschließende Kollision wurde der Opel nach links abgewiesen und prallte gegen die Leitplanken. Beide Unfallbeteiligten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Fahrzeugbrand

Rauch aus dem Motorraum eines Mercedes Sprinters hat am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf einem Parkplatz im Weiherrain auf den Plan gerufen. Kurz vor sechs Uhr war der Rettungsleitstelle der brennende Sprinter, der auf einen Anhänger geladen war, gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr war der Brand bereits von den Insassen des Zugfahrzeugs mit Feuerlöschern und Wasserflaschen gelöscht worden. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt in Frage kommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Pedelec-Fahrerin gestürzt

Eine 56-Jährige ist am Dienstagabend in der Österbergstraße von ihrem Pedelec gestürzt. Die Frau befuhr gegen 18.10 Uhr die Österbergstraße und kam beim Bremsen auf dem nassen Steinpflaster zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik. (rn)

Geislingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuginsassen sind bei einer Vorfahrtsverletzung am Dienstagabend ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 53-Jähriger war kurz nach 19 Uhr mit einem Porsche auf der K 7129 von Dormettingen herkommend unterwegs und wollte die K 7128 geradeaus überqueren. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit den vorfahrtsberechtigten Opel eines 20 Jahre alten Mannes, der mit seinem Corsa von Geislingen kommend in Richtung Isingen unterwegs war. Durch die Kollision drehte sich der Opel, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte gegen einen Holzstapel. Der Wagen blieb letztendlich auf der Beifahrerseite liegen. Der 20-jährige Opelfahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin verletzten sich hierbei und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 30.000 Euro. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Balingen an die Unfallstelle aus. (ms)

