Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Albstadt (Zollernalbkreis) in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt (ZAK):

Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen ermitteln unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 48 Jahre alten Mann aus Albstadt. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ersten Ermittlungen nach soll der Mann am Pfingstsonntag, kurz vor 20 Uhr, mit seiner Mutter im gemeinsamen Wohnhaus in Streit geraten sein, der in Handgreiflichkeiten ausartete. Der Frau war es im Anschluss zunächst gelungen, ins Freie zu flüchten. Vor dem Haus wurde sie von dem 48-Jährigen eingeholt. Anschließend soll er mit einer Metallleiter so lange auf seine Mutter eingeschlagen haben, bis aufmerksame Zeugen der Seniorin zu Hilfe kamen, den Mann überwältigten und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Die Frau musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er zunächst in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik untergebracht werden.

Der 48-jährige deutsche Staatsangehörige wurde im Laufe des Montags dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (ms)

