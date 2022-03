Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geldkassette und Baumaschinen im fünfstelligen Bereich entwendet - Zwei Einbrüche in der Nacht von Montag auf Dienstag #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen (08.03.2022), 06:30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Rohbau der südwestfälischen Philharmonie in der Oranienstraße in Siegen eingebrochen. Aktuell wird auf der Baustelle von mehreren Firmen gearbeitet. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere. Darüber hinaus rissen sie Türen aus der Verankerung. Dahinter befanden sich die Lagerräume der Baumaschinen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher Baumaschinen und Geräte mit einem Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Der an dem Rohbau entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro.

Ebenfalls zwischen Montagabend (07.03.2022), 22:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 08:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Kletterhalle vom Deutschen Alpenverein in der Straße Effertsufer in Siegen eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln einer Tür ins Gebäudeinnere. Dort hebelten sie weitere Türen auf, durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und warfen einen Tresor aus dem ersten Obergeschoss in die Kletterhalle. Die Einbrecher entwendeten eine Geldkassette. Außerdem wollten sie augenscheinlich zwei Tresore aufflexen. Dafür brachten sie extra Werkzeug mit. Die Tresore blieben zu, das Werkzeug ließen sie zurück. Die Beamten stellten die mitgebrachten Maschinen sicher. An der Kletterhalle entstand ein erheblicher Sachschaden. Dieser dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Direkt eingeleitete, umfangreiche Ermittlungen des Siegener Kriminalkommissariats legten den Verdacht nahe, dass das Werkzeug, welches zum Aufflexen der Tresore in der Kletterhalle genutzt werden sollte, aus dem Einbruch in der Oranienstraße stammte.

Bei einer in anderem Zusammenhang durchgeführten Wohnungsdurchsuchung bei zwei Männern (20 und 24 Jahre), am gestrigen Morgen (09.03.2022), konnte ein Großteil der restlichen entwendeten Baumaschinen aufgefunden werden. Ein Tatverdacht gegen die 20- und 24 Jahre alten Männer konnte somit erhärtet werden.

Die beiden erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

