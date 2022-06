Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unwetter, Unfälle, Einbruch, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Landkreise RT/ES/TÜ/ZAK: Unwetterbilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen

Am Pfingstsonntag sind in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr mehrere Gewitterzellen über die Landkreise Reutlingen / Tübingen / Esslingen und den Zollernalbkreis mit regional zum Teil unwetterartigen Niederschlägen hinweggezogen. Es waren insgesamt etwa 40 witterungsbedingte Einsätze zu verzeichnen. Dabei handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume und Bauzäune, überschwemmte Fahrbahnen, herausgedrückte Gullideckel und Geröll auf der Fahrbahn. Personen kamen nicht zu Schaden. In Metzingen schlug Zeugenangaben zufolge gegen 08.15 Uhr in der Pfleghofstraße ein Blitz in das Dach eines Mehrfamilienhauses ein. Aus dem Dach stieg anschließend schwarzer Rauch auf und die Bewohner verließen eigenständig das Gebäude. Die Feuerwehr legte Teile des Daches frei und löschte einen glimmenden Balken ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. In der Gutenberger- und in der Neuffener Steige wurde Geröll auf die Fahrbahn geschwemmt und musste von Streifenwagenbesatzungen entfernt werden. In Wernau krachte ein Baum auf ein geparktes Wohnmobil, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Auf einer Baustelle im Tübinger Technologiepark, wo derzeit mehrere Baukräne mit unterschiedlich hohen Auslegern aufgestellt sind, waren an einem oberen Kran das Seil und die daran befestigte Kette nicht hoch genug arretiert. Gegen 18.00 Uhr drehten sich die Kranausleger im starken Wind, wobei die Kette des oberen Krans mit dem Ausleger des tieferliegenden Krans kollidierte. Hierdurch fiel ein Metallhaken etwa 25 Meter in die Tiefe und beschädigte ein dort geparktes Fahrzeug, an dem ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt bis ein Verantwortlicher die zu weit herunterhängende Kette entfernte. In Haigerloch liefen bereits am Morgen etliche Keller mit Wasser voll und mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden.

Esslingen (ES): Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr ist es auf der Entengrabenstraße in Esslingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen gekommen. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin eines BMW I3 befuhr die Entengrabenstraße in Fahrtrichtung Mülbergerstraße. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab und geriet nach rechts auf den Gehweg. Hier streifte der BMW mit der rechten Fahrzeugseite an einer Hauswand entlang und überfuhr ein dort befindliches Verkehrszeichen. Durch die Kollision erlitten die 31-Jährige sowie deren 36-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der BMW-Fahrerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Der 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand an dem BMW, dem Gebäude und dem Verkehrszeichen ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 36.000 Euro.

Neckartailfingen (ES): Größere Schlägerei

In der Nacht zum Pfingstmontag ist es auf dem Heimat- und Kinderfest in Neckartailfingen zu einer größeren Schlägerei gekommen, zu der die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen anfahren musste. Gegen 00.10 Uhr wurde mitgeteilt, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen ca. 30 Personen im Bereich des Festgeländes gekommen war. Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung noch im Gange. Nur durch den Einsatz von zahlreichen Beamten konnten die Personengruppen getrennt und die Lage beruhigt werden. Hierbei musste vereinzelt auch Pfefferspray eingesetzt werden. Bei der Abklärung vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Personengruppen aneinandergeraten waren und schließlich auch die anwesenden Security-Mitarbeiter, beim Versuch die Streithähne zu trennen, angegangen wurden. Die beteiligten Personen im Alter zwischen 20 und 31 Jahren erhielten für die restliche Nacht einen Platzverweis für das Festgelände. Gegen 01.50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen des vorangegangenen Vorfalles trotz Platzverweis erneut auf das Festgelände zurückgekehrt seien. Vor Ort konnten die uneinsichtigen Personen angetroffen werden. Schließlich mussten insgesamt fünf Personen im Alter von 21 bis 23 Jahren in Gewahrsam genommen werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum genauen Anlass und Hergang der Auseinandersetzung und den beteiligten Personen sowie deren Verletzungen aufgenommen.

Köngen (ES): Betrunken Widerstand geleistet

Am späten Sonntagabend musste ein aggressiver Betrunkener im Rahmen des Pfingstmarktes in Gewahrsam genommen werden. Zuvor war der 20-Jährige bereits durch den Sicherheitsdienst aus einem Festzelt verwiesen worden. Dort hatte dieser bereits mehrere Gäste und anschließend auch den Sicherheitsdienst beleidigt. Polizeibeamte, welche sich in unmittelbarer Nähe befanden, wurden auf das Geschehen aufmerksam und unterzogen die Person einer Kontrolle. Hierbei wurde der Betrunkene erneut ausfällig, weshalb ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da der aggressive 20-Jährige auch nach mehrmaliger Aufforderung dem Platzverweis nicht Folge leisten wollte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei versuchte er mehrfach die Beamten zu verletzen, was jedoch nicht gelang. Den Rest der Nacht musste er anschließend in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Lenningen (ES): Einbruch in Supermarkt (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Pfingstmontag in einen Supermarkt in der Marktstraße eingebrochen. Zwischen 22.00 Uhr und 04.20 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zum dem im Verkaufsraum befindlichen Kassenbereich und durchsuchte diesen. Anschließend gelang dem Täter mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe sowie diversen Tabakwaren unerkannt die Flucht. Die Spurensicherung am Tatort wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07021/501-0 entgegen.

Mössingen (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 20.15 Uhr ist ein 50-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Toyota auf einem Feldweg südlich der Grabenstraße entlanggefahren und aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr ca. 150 Meter eine abschüssige Wiese hinab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Am Baum entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall aufgrund Vorfahrtsmissachtung

Am Pfingstsonntag ist es in Rottenburg gegen 17.45 Uhr zu einem Unfall nach einer Vorfahrtsmissachtung gekommen. Eine 70-jährige Pkw-Lenkerin befuhr mit ihrem Mitsubishi die L 361 von Rottenburg-Seebronn kommend in Fahrtrichtung B 28a. An der Einmündung wollte sie nach links abbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Pkw-Lenker. Dieser war mit seinem Daimler-Benz auf der B 28a in Fahrtrichtung BAB 81 unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell