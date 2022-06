Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Qualmendes Fahrzeug; Spielautomaten aufgebrochen; Kind auf Karussell verletzt; Einbruch; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 19 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Seestraße erlitten. Der Radler fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Zweirad auf der Seestraße in Richtung Albstraße. Als der 23-jährige Lenker eines Opel Corsa mit seinem Pkw kurz nach der Kreuzung mit der Burgstraße an ihm vorbeifahren wollte, fuhr der Radfahrer offenbar plötzlich nach links. Nach dem anschließenden Zusammenstoß wurde der 19-Jährige zunächst von einem Notarzt versorgt und in der Folge zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. (rn)

Reutlingen (RT): Qualmendes Fahrzeug

Ein technischer Defekt dürfte ersten Ermittlungen zufolge der Grund für den Einsatz der Rettungskräfte am Montagnachmittag in Betzingen gewesen sein. Kurz nach 14.30 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem von einer Zeugin Rauch aus dem Motorraum eines in der Klopstockstraße abgestellten Renault entdeckt worden war. Durch das rechtzeitige Einschreiten der Einsatzkräfte konnte ein offener Brand verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 100 Euro geschätzt. (km)

Reutlingen (RT): Spielautomaten aufgebrochen

Auf den Inhalt der Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte in der Metzgerstraße eingebrochen ist. Zwischen 0.30 Uhr und 11.40 Uhr gelangte der Einbrecher über ein Fenster in den Gastraum. Dort stieß er auf zwei Geldspielautomaten, die er aufbrach und ausplünderte. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Hohenstein (RT): Biker schwer gestürzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verunglückter Motorradfahrer am Montagnachmittag in eine Klinik geflogen werden. Der 21-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit seiner Ducati Monster auf der K6735 von Marbach in Richtung Ödenwaldstetten unterwegs. Dabei kam er am Ausgang einer Linkskurve nach rechts auf das unbefestigte Bankett und stürzte. Der Biker zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der 21-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, musste er eine Blutprobe abgeben. An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstandenen. Sie musste geborgen werden. (rn)

Metzingen (RT): Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 60 Jahre alte Radlerin beim Sturz von ihrem Pedelec am Montagmittag erlitten. Die Frau befuhr gegen 12.25 Uhr mit ihrem Zweirad die Unterführung von der Noyon-Allee zur Nürtinger Straße. Dabei kam sie auf der mit Wasser bedeckten Fahrbahn zum Sturz. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weil es im Zuge der Unfallaufnahme zu weiteren gefährlichen Situationen mit Radfahrern in der Unterführung kam, wurde diese gesperrt und die Feuerwehr verständigt. (rn)

Metzingen (RT): Motorradfahrer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 28 bei Metzingen erlitten. Der 49-Jährige war kurz vor 18 Uhr mit einer Ducati auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Kurz nach der Abschleifung verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und wurde von dem Motorrad abgeworfen. Der Fahrer blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Sein Zweirad kam erst nach etwa 150 Metern zum Stillstand. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Die Ducati musste mit einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Möglicherweise unter Alkoholeinfluss hat ein 58-Jähriger am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Zollbergstraße verursacht. Der Mann war kurz nach 16 Uhr mit seinem Renault auf der Zollbergstraße in Richtung Zollberg unterwegs. Dabei kam er im Bereich einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW Golf. Der Unfallverursacher, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 58-Jährigen ergeben hatten, musste er dort auch eine Blutprobe über sich ergehen. Sein Pkw wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro. (rn)

Köngen (ES): Kleines Kind auf Karussell verletzt

Ein kleines Kind ist am Montagnachmittag auf einem Karussell beim Festplatz den ersten Ermittlungen zufolge leicht verletzt worden. Das ein Jahr alte Mädchen befand sich gegen 16.15 Uhr mit einem Angehörigen auf dem Karussell, als es offenbar plötzlich aufstand. Das Mädchen stürzte in der Folge und wurde trotz der sofortigen Betätigung eines Notschalters leicht von den Karussellwagons erfasst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Einjährige vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Plochingen (ES): Einbruch in Aussichtsturm

In den Aussichtsturm im Plochinger Stadtteil Stumpenhof ist im Laufe des Pfingstmontags eingebrochen worden. In der Zeit von 8.45 Uhr bis 20.20 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über die an Feiertagen für die Öffentlichkeit offenstehende Tür ins Innere des Turmes. Über eine gewaltsam geöffnete Holzwand verschaffte sich der Täter im Anschluss Zutritt zu einem Nebenraum. Aus einer mit erheblichem Kraftaufwand geöffneten Spendenkasse entwendete er einen geringen Bargeldbetrag. Zudem ließ der Unbekannte eine schwarze Tasche mitgehen. Weiterhin wurden mehrere frische Graffiti im Außenbereich und im Inneren des Turmes festgestellt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin bei Sturz verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Die 63-Jährige war gegen 12.35 Uhr mit ihrem Trekkingrad auf einem Radweg vom Schwärzlocher Hof in Richtung Ammerhof unterwegs. Dabei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung

Zwei Personen sind bei einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Bahnhofstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Zwischen einem 20-Jährigen und einem 17-Jährigen kam es im Bereich des Bürgerturms gegen 19 Uhr zu Handgreiflichkeiten, bei der der Ältere leicht verletzt wurde. Daraufhin sollen sich offenbar drei weitere Personen in die Auseinandersetzung eingemischt und auf den 17-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Polizeiposten Ebingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rn)

