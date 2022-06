Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Fahrzeugteile gestohlen; Einbruch; Müll in Brand gesetzt; In Wohnhaus überfallen

Pfullingen (RT): Gegen geparkten Pkw geprallt

Leichte Verletzungen hat sich ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Rötsteige zugezogen. Der Junge befuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Steige bergabwärts und prallte dabei gegen einen geparkten VW Golf. Seine Eltern brachten den Achtjährigen später zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst war vorsorglich hinzugezogen worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Fahrzeugteile gestohlen

Unbekannte haben sich im Laufe des verlängerten Wochenendes auf dem Gelände eines Autohauses in Sirnau an mehreren abgestellten Pkw zu schaffen gemacht. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, schlugen die Diebe Scheiben an den vier Fahrzeugen der Marke BMW ein und beschädigten die vordere Stoßstange. Anschließend entwendeten sie Scheinwerfer, Heckleuchten und Lenkräder im Wert von mehreren zehntausend Euro. Auch der entstandene Sachschaden dürfte nochmals mit etwa der selben Summe zu Buche schlagen. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ostfildern (ES): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Lindenstraße ist ein Unbekannter von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 8.30 Uhr schlug der Täter eine Scheibe am Schulgebäude ein und gelangte so ins Innere. Dort brach er mehrere Türen auf und zerstörte Einrichtungsgegenstände sowie mehrere Laptops. Zudem brach er eine Geldkassette auf und entkam mit deren Inhalt anschließend ungesehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und des Diebesguts können derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (rn)

Weilheim/Teck (ES): Müll in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt der Polizeiposten Weilheim gegen zwei Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag mehrere Gelbe Säcke in der Hegelstraße in Brand gesteckt haben sollen. Ein Anwohner bemerkte gegen 0.10 Uhr den brennenden Müll in einer Auffahrt und wählte den Notruf. Um ein Übergreifen der Flammen auf einen Baum zu verhindern, begann die alarmierte Streifenwagenbesatzung mit den Löscharbeiten, die anschließend von der Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten fortgesetzt wurden. Eine Fahndung nach zwei dunkel gekleideten jungen Männern, die noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Richtung Seniorenzentrum geflüchtet waren, verlief ohne Erfolg. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Schadenträchtiger Auffahrunfall

Eine nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der B297. Eine 18-Jährige befuhr kurz vor 9.30 Uhr mit ihrem Seat die Bundesstraße von Reudern kommend in Richtung Autobahn. Dabei kam es im Bereich des Segelfluggeländes zum Zusammenstoß mit dem verkehrsbedingt hinter einer Kuppe haltenden Renault eines 57-Jährigen. Dieser wurde durch den Aufprall noch auf den davorstehenden Opel eines 32 Jahre alten Mannes geschoben. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Seat als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): In Wohnhaus überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Mann aus Rottenburg ist in der Nacht zum Samstag in seinem Wohnhaus in der Straße Hinter dem Löwen überfallen worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge hatten sich drei Unbekannte gegen 2.40 Uhr über eine eingeschlagene Scheibe Zutritt zum Wohnhaus des Mannes verschafft. Dort sollen sie ihn angegriffen und ihn aufgefordert haben, Wertsachen auszuhändigen. Mit Bargeld flüchteten die Täter in der Folge in unbekannte Richtung. Sie konnten trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang nicht gefasst werden. Der Geschädigte war unverletzt geblieben. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Rottenburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Burladingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der K 7162 ereignet. Eine 18-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Skoda auf der Kreisstraße von Killer herkommend in Richtung Ringingen unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit ihrem Pkw vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit teilweise auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Opel eines 31 Jahre alten Mannes zusammen. Die Kollision war so heftig, dass sich beide Fahrzeuge drehten und jeweils nach rechts von der Fahrbahn abkamen. Der Wagen der Unfallverursacherin touchierte hierbei noch einen Baum. Die junge Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen. Die 18-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Opelfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Der Rettungsdienst war neben dem Hubschrauber mit zwei Notarztwagen sowie zwei Rettungswagen und Ersthelfern vor Ort. Weiterhin rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Fahrbahnreinigung aus. Die K 7162 musste bis kurz nach elf Uhr voll gesperrt werden. (ms)

