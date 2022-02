Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer flieht nach Zusammenstoß mit 16-jähriger Fußgängerin

Hannover (ots)

Am Samstagmittag, 12.02.2022, ist in Hannover-Döhren ein unbekannter Autofahrer mit einer 16-Jährigen zusammengestoßen und anschließend geflohen. Sie wurde dabei leicht verletzt. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizeistation Mittelfeld ereignete sich der Unfall gegen 16:15 Uhr auf der Kreuzung Am Mittelfelde und Karlsruher Straße. Die 16-Jährige überquerte die Fahrbahn bei, für sie, grünem Ampellicht als sie unvermittelt von einem Auto angefahren wurde. Dabei verletzte das Fahrzeug sie am Bein. Aus welcher Richtung der Pkw kam, konnte die Fußgängerin nicht mehr sagen.

Ein Zeuge, der mit seinem Auto auf der Karlsruher Straße in Richtung Am Mittelfelde unterwegs war, bemerkte den Vorfall, hielt an und geriet mit dem Unfallbeteiligten Fahrer in Streit. Die 16-Jährige ging unterdessen einfach weiter und rief nach einigen Metern ihren Vater an, der Polizei und Notruf alarmierte. Als die Beamten vor Ort ankamen, waren der Unfallbeteiligte und der Zeuge bereits weg. Die 16-Jährige machte aber auf sich aufmerksam.

Der Rettungsdienst untersuchte die Fußgängerin und stellte leichte Verletzungen fest. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau beschrieb das Auto, welches sie angefahren hatte als schwarz und ähnlich einem "Bulli". Der Fahrer des Pkw soll laut ihrer Aussage männlich gewesen sein und eine blonde Perücke getragen haben, die leicht verrutscht war.

Gegen den Unbekannten wird nun wegen Körperverletzung und unerlaubtem Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall, die Hinweise zur Identität des Fahrers oder dem Unfallhergang machen können. Außerdem wird der Zeuge, der mit dem unfallbeteiligten Autofahrer in Streit geraten war, gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der der Telefonnummer 0511 109 - 3615 an. /desch, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell