POL-H: Wunstorf: Loggia eines Zweifamilienhauses brennt - Bewohner unverletzt

Am späten Sonntagabend, 13.02.2022, sind die Bewohner eines Hauses an der Waldstraße in Großenheidorn rechtzeitig auf ein Feuer in der Loggia aufmerksam geworden und haben sich in Sicherheit gebracht. Brandursächlich ist eine Selbstentzündung von feuchtem Dünger, der auf der Fensterbank stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entdeckte eine 37-Jährige auf ihrem überdachten Balkon im Obergeschoss gegen 22:50 Uhr einen Brand. Zunächst versuchte sie, das Feuer mit einem Feuerlöscher selbst zu bekämpfen, kurz darauf wählte sie jedoch den Notruf der Feuerwehr, die 112. Die 37-Jährige weckte eine ebenfalls im Haus wohnende Familie und alle verließen anschließend unversehrt das Haus. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren löschten umgehend nach dem Eintreffen und verhinderten, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreitet.

Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Brandermittler untersuchten am Montag, 14.02.2022, die Brandspuren an der Loggia. Den Experten der Kriminalpolizei zufolge war demnach eine Selbstentzündung von feuchtem Mineraldünger brandursächlich. Dieser lagerte auf einer Fensterbank der Loggia, wurde durch Sonneneinstrahlung warm und entzündete sich schließlich selbst. Der brennende Dünger griff auf Balkonmöbel und die Holzverkleidung der Loggia über und verursachte einen geschätzten Schaden von etwa 25.000 Euro. /nzj, bo

