POL-ME: Geschwindigkeitsmessungen in der 06. KW - Kreis Mettmann - 2202012

Mettmann (ots)

Messstellen der Kreispolizeibehörde und des Kreises Mettmann sowie der Stadt Velbert werden gemeinsam veröffentlicht. Man findet diese Ankündigungen regelmäßig auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann ( https://mettmann.polizei.nrw/ ). Parallel dazu geben wir die Angaben aber auch als Pressemitteilung (und als PDF in Anlage) bekannt.

Hier werden die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann Ihre Geschwindigkeit kontrollieren:

--- Montag: 07. Februar 2022 ---

Velbert-Langenberg: Bleibergstraße, Bökenbuschstraße

Velbert-Mitte: Am Klarensprung, Poststraße

Velbert-Neviges: Kuhlendahler Straße, Elsbeeker Straße

Wülfrath: Flandersbacher Straße, Kastanienallee

Ratingen: Mülheimer Straße, Am Krummenweg

Haan: Thienhausener Straße, Kampstraße

Hilden: Weidenweg, Hochdahler Straße

Langenfeld: Schulstraße, Kaiserstraße

Monheim am Rhein: Bleerstraße, Am Kielsgraben

--- Dienstag: 08. Februar 2022 ---

Velbert-Langenberg: Heeger Straße, Hattinger Straße

Velbert-Mitte: Kastanienallee, Hans-Böckler-Straße

Velbert-Neviges: Neustraße, Milchstraße

Wülfrath: Düsseler Straße, Am Kliff

Ratingen: Mintarder Weg, Duisburger Straße

Haan: Kampstraße, Kölner Straße

Hilden: Gerresheimer Straße, Beethovenstraße

Langenfeld: Richrather Straße, Kaiserstraße

Monheim am Rhein: Garather Weg, Opladener Straße

--- Mittwoch: 09. Februar 2022 ---

Velbert-Langenberg: Feldstraße, Eichendorffstraße

Velbert-Mitte: Herzogstraße, Streeger Straße

Velbert-Neviges: Nevigeser Straße, Siebeneicker Straße

Wülfrath: Flandersbacher Straße, Düsseler Straße

Ratingen: Breitscheider Weg, Mülheimer Straße

Haan: Kölner Straße, Landstraße

Hilden: Erikaweg, Heerstraße

Langenfeld: Hauptstraße, Ohligser Straße

Monheim am Rhein: Monheimer Straße, Baumberger Chaussee

--- Donnerstag: 10. Februar 2022 ---

Velbert-Langenberg: Hüserstraße, Looker Straße

Velbert-Mitte: Am Kalksteinbruch, Langenhorster Straße

Velbert-Neviges: Wülfrather Straße, Am Rosenhügel

Wülfrath: Am Kliff, Ellenbeek

Ratingen: Steinhauser Straße, Breitscheider Weg

Haan: Thienhausener Straße, Prälat-Marschall-Straße

Hilden: Hochdahler Straße, Richard-Wagner-Straße

Langenfeld: Auf dem Sändchen, Hauptstraße

Monheim am Rhein: Krischerstraße, Kapellenstraße

--- Freitag: 11. Februar 2022 ---

Velbert-Langenberg: Frohnstraße, Kuhler Straße

Velbert-Mitte: Langenberger Straße, Von-Humboldt-Straße

Velbert-Neviges: Asbrucher Straße, Hügelstraße

Wülfrath: Kruppstraße, Am Kliff

Ratingen: Breitscheider Weg, Duisburger Straße

Haan: Kölner Straße, Parkstraße

Hilden: Zur Verlach, Richrather Straße

Langenfeld: Jahnstraße, Langforter Straße

Monheim am Rhein: Kapellenstraße, Lichtenberger Straße

--- Samstag: 12. Februar 2022 ---

- keine vorgeplanten Messungen -

--- Sonntag: 13. Januar 2022 ---

- keine vorgeplanten Messungen -

--- Sonstige Hinweise ---

Das neue semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der 06. und 07. Kalenderwoche an der Elberfelder Straße in Haan.

Alle Messungen sind natürlich abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Darüber hinaus müssen Sie auch an anderen Örtlichkeiten in unseren Städten mit Tempokontrollen rechnen.

Ihre Kreispolizeibehörde, die Stadt Velbert und der Kreis Mettmann: "Wir wollen Sie und Ihre Familie vor schweren Unfällen schützen. Zu schnelles Fahren gefährdet alle überall. Wir messen, damit Sie und andere Menschen gesund nach Hause kommen !"

Hinweis an die Medien:

Die o. g. Auflistung von Radarmessstellen befindet sich in der Digitalen Pressemappe der Kreispolizeibehörde Mettmann auch als PDF zum Download bereit und zur Veröffentlichung frei.

