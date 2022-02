POL-ME: Hasskriminalität im Internet: Die Polizei klärt auf - Hilden / Kreis Mettmann - 2202010

Polizei Mettmann

POL-ME: Hasskriminalität im Internet: Die Polizei klärt auf - Hilden

Kreis Mettmann

Mettmann (ots)

"Das waren mal wieder 'Merkels Goldstücke' - da muss sich niemand wundern!", oder: "Früher hätte man solche Idioten 'vor die Wand gestellt'!"

Sie haben so etwas schon mal auf Facebook, TikTok oder Instagram gelesen? Auch die Kreispolizeibehörde Mettmann nimmt wahr, dass in den sozialen Netzwerken eine zunehmende Verrohung stattfindet. Die vermeintliche Anonymität verleitet den einen oder die andere dazu, Dinge zu schreiben, die andere beleidigen, diffamieren und herabwürdigen.

Doch welche Äußerungen sind eigentlich auch strafrechtlich relevant? Was verbirgt sich hinter der Initiative "Verfolgen statt nur löschen?". Was genau ist mit CounterSpeech und digitaler Zivilcourage gemeint? Und wie erkennt man Fake-News?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt anlässlich des Safer Internet Days die Expertin Kriminalhauptkommissarin Stefanie Lösing, in Zusammenarbeit mit der Hildener Stadtbücherei, am Dienstag (8. Februar 2022) um 18:30 Uhr in einem Digital-Vortrag.

Dieser wird via der Software "Zoom" durchgeführt und ist kostenlos. Anmelden können Sie sich per E-Mail unter stadtbuecherei@hilden.de oder per Telefon unter der Rufnummer 02103 72-1301.

