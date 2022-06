Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Schlaitdorf (ES):

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 23-Jährigen. Der einschlägig polizeibekannte Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Nürtingen zu einer Auseinandersetzung in die Nürtinger Straße nach Schlaitdorf gerufen. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten bereits geflüchtet, das mutmaßliche Opfer, der 23-Jährige, war bereits nach Hause gegangen. Bei den nachfolgenden Ermittlungen wurde der Mann zuhause aufgesucht. Dabei stellten die Polizeibeamten in der Wohnung des Mannes deutlichen Marihuanageruch fest. Daraufhin räumte der Beschuldigte ein, dass es bei einem avisierten Verkauf von Betäubungsmitteln mit den mutmaßlichen Kaufinteressenten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war in deren Verlauf die Angreifer flüchteten und er nach Hause ging. Im weiteren Verlauf fanden und beschlagnahmten die Beamten in der Wohnung mehrere verschreibungspflichtige Tabletten, mehr als 900 Gramm Marihuana sowie über hundert Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der 23-jährige Deutsche wurde vorläufig festgenommen und am Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell