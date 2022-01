Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 0901222-25: Von der Straße abgekommen - Blutprobe

Wipperfürth (ots)

In einer scharfen Rechtskurve hat ein 22-jähriger Wipperfürther am Samstagmorgen (8. Januar) die Kontrolle über seinen 3er BMW verloren.

Der 22-Jährige fuhr morgens um 5 Uhr auf der K39 aus Richtung Ohl kommend in Fahrtrichtung Dohrgaul. In der Ortslage Niederklüppelberg kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und geriet auf den dortigen Grünstreifen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Hinweise auf Alkoholkonsum fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Wipperfürther musste eine Blutprobe abgeben; sein Auto wurde abgeschleppt.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, an seinem Auto entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

