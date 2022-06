Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): In Lagerhalle eingebrochen

In eine Lagerhalle in der Lauchertstraße sind Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und sieben Uhr schlugen die Einbrecher ein Fenster der Halle ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie Schränke und entwendeten eine Dekorationswaffe und Alkoholflaschen. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Bissingen (ES): Radler bei Kollision mit Lkw schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Mittwochvormittag in der Ochsenwanger Steige zugezogen, als er von einem Lkw erfasst wurde. Ein 44-Jähriger war mit einem Tanklaster gegen 9.30 Uhr auf der K 1250 von Bissingen herkommend bergaufwärts in Richtung Ochsenwang unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam es zur Kollision mit dem ebenfalls bergaufwärts fahrenden, 70 Jahre alten Rennrad-Lenker. Durch die Berührung mit dem Lkw wurde der Radler nach rechts in den Straßengraben abgeworfen. Hierbei zog sich der Senior so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. An seinem Rennrad war geringer Sachschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten musste die Ochsenwanger Steige gesperrt werden. (ms)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Kreuzung Stettener Straße/ Stillfriedstraße ereignet hat. Ein 28-Jähriger befuhr kurz nach zwölf Uhr mit seinem Audi A4 die Stettener Straße in Richtung der Kreuzung und wollte dort nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten, von der Stillfriedstraße herkommenden Mercedes B-Klasse eines 84 Jahre alten Mannes. Der Senior erlitt bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle, die gegen 14 Uhr geräumt worden war, ausgerückt. (rn)

Geislingen (ZAK): Fußgängerin von Pkw erfasst

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Brühlstraße erlitten. Ein 24-Jähriger war gegen 13.15 Uhr mit einem Mercedes Vito von der Stauffenbergstraße nach rechts in die Brühstraße eingebogen. Dabei übersah er offenbar zwei Fußgänger, die den dortigen Überweg überquerten und erfasste eine 68-Jährige. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. (rn)

