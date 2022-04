POL-FL: Schleswig: Polizei sucht Hinweisgeber nach Feuer in Imbiss

Tarp (ots) - Dienstagnachmittag (19.04.2022) ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein tödlicher Unfall am Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Tarp. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine 83-jährige Frau den Bahnübergang in Richtung Wanderuper Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem in Richtung Hamburg fahrenden Zug erfasst. Die Frau wurde tödlich verletzt. Warum es zu dem Unfall kam, kann zum jetzigen ...

