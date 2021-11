Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit E-Scooter durch den Bahnhof - Bundespolizisten ermitteln wegen Beleidigung

Essen (ots)

Gestern Morgen (16. November) fuhr ein 32-Jähriger mit einem E-Scooter über einen Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof. Ein Reisender stellte sich ihm in den Weg und wurde anschließend beleidigt.

Gegen 05:55 Uhr informierte ein Reisender (59) die Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen über eine aggressive Person am Bahnsteig 11/12. Vor Ort stellten die Beamten zwei Männer fest und befragten diese zu den Geschehnissen. Der 32-Jährige soll mit seinem E-Scooter über den Bahnsteig gefahren sein, als der 22-Jährige ihn aufforderte, von diesem E-Scooter abzusteigen. Zudem stellte sich der Reisende in den Weg des türkischen Staatsangehörigen, um ihn zum Absteigen zu zwingen. Daraufhin habe der Mann aus Mülheim an der Ruhr den 22-Jährigen beleidigt.

Der Geschädigte stellte einen Strafantrag gegen den 32-Jährigen. Zudem erhielt der Mülheimer durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn ein Hausverbot. Anschließend konnten die beiden Männer die Wache der Bundespolizei wieder verlassen.

Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung ein. *RO

