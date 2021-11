Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Täter sitzt in Haft

Ibbenbüren (ots)

Der ab dem 20.10.2021 per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte unbekannte Täter einer versuchten gefährlichen Körperverletzung am Bahnhaltepunkt Ibbenbüren-Esch ist identifiziert.

Der Gesuchte wurde durch einen Polizeibeamten der Bundespolizeiinspektion Würzburg wiedererkannt. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Emden, der momentan eine zweimonatige Haftstrafe wegen Erschleichen von Leistungen absitzt.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 20.10.2021 wird hiermit zurückgezogen.

Die Bundespolizei bedankt sich bei den Medien für die Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Rückblick:

Der Emdener hatte am 09.07.2021 am Bahnhaltepunkt Ibbenbüren-Esch eine volle Getränkedose auf eine in einem Wartehäuschen sitzende Reisende geworfen und diese nur knapp verfehlt. Im weiteren Verlauf verschüttete er den Inhalt der Dose in Richtung der Frau, fing an, neben ihr auf und ab zu laufen und sie zu umrunden. Nach Ankunft des Zuges stieg er mit ihr zusammen ein und verließ den Zug im Bahnhof Ibbenbüren wieder. Nach Auswertung der gesicherten Videoaufzeichnungen aus dem Zug wurden die daraus entstandenen Fotos laut Beschluss des Amtsgerichtes Münster für die Öffentlichkeitsfahndung genutzt.

