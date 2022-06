POL-RT: Polizeieinsatz in Esslingen

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): In Lagerhalle eingebrochen (Zeugenaufruf) In eine Lagerhalle in der Schützenstraße sind Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam über einen Zaun auf das Firmengelände. Dort brachen sie eine Tür auf und drangen so ins Innere der Halle ein. Mit mehreren Komplettradsätzen und Neureifen im Wert von mehreren ...

