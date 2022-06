Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Brand; Verkehrsunfälle; Kupfer gestohlen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): In Lagerhalle eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Lagerhalle in der Schützenstraße sind Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam über einen Zaun auf das Firmengelände. Dort brachen sie eine Tür auf und drangen so ins Innere der Halle ein. Mit mehreren Komplettradsätzen und Neureifen im Wert von mehreren tausend Euro entkamen sie anschließend ungesehen. Zum Abtransport der Beute dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/94687-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Wendlingen (ES): Brand in Abluftanlage

Ein Brand in der Abluftanlage einer Firma in der Behrstraße hat am Donnerstagmorgen, kurz nach sechs Uhr, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte ein in der Anlage verbauter Motor einen Schmorbrand ausgelöst. Dabei entstanden offenbar Funken, die einen unter der Abluftanlage befindlichen Sack in Brand setzten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten anrückte, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Unfallverursacher musste am Donnerstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 19-Jährige befuhr gegen 6.50 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Max-Lang-Straße. Dabei kam er auf Höhe einer Baustelle aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen abgestellten Bagger. Er erlitt Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes. Der Sprinter musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Mittwoch, 19.50 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ist ein Unbekannter in eine Firma in der Siebenlindenstraße eingebrochen. Auf bislang ungeklärte Weise drang der Einbrecher in das Gebäude ein. Darin verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Büro und entwendete daraus Bargeld sowie Kassen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Rangendingen (ZAK): Gelenkwelle verloren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker, der am Donnerstagmorgen eine Gelenkwelle auf der L410 offenbar verloren hat. Gegen 7.25 Uhr war der Unbekannte auf der Landesstraße von Hechingen in Richtung Rangendingen unterwegs, als er auf Höhe der Abzweigung zu einem Bauernhof das rund zehn Kilogramm schwere Bauteil verlor. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ihre Fahrzeuge deshalb bis zum Stillstand abbremsen. Eine 45 Jahre alte Opelfahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das hintere linke Fahrzeugheck des vor ihr stehenden Nissan eines 51-Jährigen auf. Der Nissan wurde durch die Wucht des Aufpralls in den rechten Grünstreifen geschoben. Der Opel war zwischenzeitlich noch in das Heck eines vor dem Nissan stehenden Lkw gekracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Der Opel und der Nissan mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, die die Gelenkwelle verloren haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07471/9880-0, zu melden. (rn)

Schömberg (ZAK): Kupferdiebe unterwegs

Ein Kupferdieb hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Schömberg sein Unwesen getrieben. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr entwendete er an einem Gebäude in der Robert-Bosch-Straße zehn Regenfallrohre in einer Länge zwischen vier und fünf Metern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Bereits von Montag auf Dienstag waren von Grundstücken in der Blumen- und der Rosenstraße zwei Kupferkessel und eine Metallkanne entwendet worden. Der Polizeiposten Schömberg ermittelt. (rn)

