Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Opferstock aufgebrochen

Winterberg (ots)

Am 18.05.2022 wurde in der Zeit von 10.30 Uhr - 18.30 Uhr, in der St.-Jakobus Kirche in Winterberg ein Opferstock aufgebrochen. Ein unbekannter Geldbetrag wurde hieraus entwendet. Ein zweiter Opferstock hielt einem Aufbruchversuch stand. Täterhinweise an die Polizei in Winterberg unter 02981-90200. Pa.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell