Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Nicht um den Schaden gekümmert

Nach einem Unfall am Donnerstag in Erbach ist der Verursacher geflüchtet.

Ulm (ots)

In der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken einen dort stehenden Opel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete er von dem Parkplatz in der Heinrich-Hammer-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie schätzt den Sachschaden am Opel auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/1880 zu melden.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden.

Im Jahr 2020 hat sich nach etwa jedem fünften Verkehrsunfall der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

