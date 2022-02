Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Nach Unfall weitergefahren

Am Donnerstag fuhr der Verursacher nach dem Unfall in Geislingen weiter.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger in der Bahnhofstraße in Richtung Kuchen auf dem Linksabbiegestreifen. Ein ausländischer Sattelzug wechselte plötzlich von rechts nach links auf den Fahrstreifen des Toyota-Fahrers. Der 20-Jährige musste eine Vollbremsung machen. Hinter dem Toyota fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftroller. Sie konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Toyota in das Heck. Dabei stürzte die 17-Jährige. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

