Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener randaliert im Lokal

Wegen eines Streits in einer Ulmer Gaststätte musste die Polizei am Donnerstag einschreiten.

Ulm (ots)

Kurz nach 20 Uhr soll ein 53-Jähriger ein Lokal in Lehr betreten haben, obwohl er bereits ein Hausverbot erhalten hatte, berichtete ein Beschäftigter später der Polizei. Der Betrunkene geriet mit dem Beschäftigten in Streit, die in Handgreiflichkeiten mündeten. Erst als weitere Beschäftigte dazwischen gingen gelang es, den 53-Jährigen aus dem Lokal zu weisen. Die Polizei traf den Ulmer noch vor der Gaststätte an. Eine erste Überprüfung ergab, dass er stark betrunken war. Nachdem seine Personalien feststanden forderte die Polizei den Mann auf, nach Hause zu gehen. Dem kam er nur widerwillig nach. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 53-Jährigen wegen der Körperverletzung. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

