POL-HSK: Beim Abbiegen Auto übersehen - zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg Im Zeitraum von Anfang Januar bis gestern wurde in Winterberg, Am Waltenberg, versucht in eine Ferienwohnung einzubrechen. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln. Sie gelangten nicht in die Wohnung und konnten unerkannt entkommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

