POL-HSK: 2 Fahrradfahrer schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Heute Morgen gegen 04:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in den Feauxweg ausrücken. Dort brannte ein Müllcontainer und eine Parkbank, die an dem Container stand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gegenstände mutwillig in Brand gesetzt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in ...

