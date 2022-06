Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, erfolgreiche Vermisstensuche, Widerstand, Körperverletzungsdelikte

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall durch Rotlichtmissachtung (Zeugenaufruf)

Am späten Freitagabend ist es gegen 23.00 Uhr in der Bantlinstraße zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zur Tübinger Straße gekommen. Der 28-jährige Fahrer eines Pkw Mini befuhr dabei die Tübinger Straße und überquerte den Kreuzungsbereich zur Bantlinstraße mutmaßlich bei Rotlicht. Die 41-Jährige Fahrerin eines Renault befuhr zum selben Zeitpunkt die Bantlinstraße im Kreuzungsbereich. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Mini in den Bereich einer Verkehrsinsel abgewiesen und die dortigen Verkehrszeichen beschädigt wurden. Der Fahrer des Mini sowie dessen Beifahrer wurden in der Folge des Unfalls leicht verletzt, die Fahrerin des Renault wurde ebenfalls leicht verletzt, beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, welches sie nach der medizinischen Versorgung wieder entlassen konnten. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtschaden wurde auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen unter Tel. 07071/972-8660 entgegen.

Esslingen (ES): Demente Person auf Bundesstraße aufgegriffen

Zu einer Vermisstensuche nach einer 70-jährigen Frau sind am Freitagabend gegen 19.00 Uhr mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber im Bereich Esslingen-Rüdern im Einsatz gewesen. Aufgrund den Angaben eines Angehörigen mussten die Polizeikräfte annehmen, dass sich die 70-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte. Während der Suche und Alarmierung weiterer Suchkräfte wurde gegen 23.00 Uhr über Notruf eine Person gemeldet, welche zu Fuß auf dem Standstreifen der B10 unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um die vermisste 70-Jährige handelte. Die Frau wurde anschließend wohlbehalten den Angehörigen nach Hause gebracht.

Nürtingen (ES): Betrunken Widerstand geleistet

In der Nacht zum Samstag ist es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Nürtingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Alter zwischen 23 und 46 Jahren gekommen. Einem 23-Jährigen Beteiligten wurde im Anschluss durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen, welchem dieser nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Stattdessen beleidigte der stark alkoholisierte Mann die Beamten, welche ihn in der Folge in Gewahrsam nahmen. Dabei leistete die Person erheblichen Widerstand und versuchte die Polizeibeamten zu verletzten. Er musste die Nacht in der Zelle verbringen und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Mehrere Körperverletzungen im Stadtgebiet (Zeugenaufruf)

In der Nacht auf Samstag ist es in Tübingen zu mehreren Körperverletzungsdelikten gekommen. Gegen 03.30 Uhr wurde ein 21-Jähriger vor einer Diskothek in der Friedrichstraße von einer bislang unbekannten männlichen Person ins Gesicht geschlagen. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Neckarbrücke. Gegen 03.40 Uhr wurde ein 22-Jähriger in der Haaggasse vor einer Gaststätte von einem Unbekannten ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zur Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nur sagen, dass der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt war, einen braunen Vollbart hatte, graue Kleidung trug und eine schmale Figur hatte. Gegen 04.30 Uhr kam es in der Bismarckstraße, im Bereich der "Blauen Brücke" zu einer weiteren Körperverletzung. Einem 26-Jährigen wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Hierdurch erlitt er eine Platzwunde am Kopf und eine Verletzung am Ohr. Zur Behandlung wurde er in eine Klinik verbracht. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Um 04.40 Uhr ging eine weitere Meldung über eine verletzte Person ein. In der Wilhelmstraße, gegenüber einem Taxistand, wurde ein 21-Jähriger von Zeugen angetroffen, der Verletzungen im Gesicht hatte. Er konnte angeben, dass er von einer Person, die in einer 5-köpfigen Personengruppe unterwegs war, ins Gesicht geschlagen wurde. Die Gruppe sei dann in Richtung Lustnau zu Fuß flüchtig gegangen. Der 21-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Tübingen, Tel. 07071/972-8660, hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Taten geben können.

Hechingen (ZAK): Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Hechingen ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt worden sind und erheblicher Sachschaden entstanden ist. Gegen 14.20 Uhr wollte eine 33-Jährige mit ihrem Seat von der Weilheimer Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste sie ihren Seat bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 90-jährige VW-Lenkerin bemerkte die Situation zu spät und fuhr mit großer Wucht auf den Seat auf. Die 33-Jährige und ihr 37-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 90-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 11.000 Euro. Der VW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

