POL-PPRP: Ludwigshafen - Betrüger gibt sich als Sohn aus

Ludwigshafen (ots) - Eine 49-Jährige parkte am Mittwoch, den 01.06.2022, gegen 12:30 Uhr, ihren PKW am rechten Fahrbahnrand in der Wittelsbachstraße. Beim Aussteigen stieß ein von hinten herannahender 18-jähriger Motorrollerfahrer gegen die geöffnete Fahrertür des PKWs, woraufhin er stürzte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Wir appellieren an alle ...

