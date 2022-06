Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mann leistet nach Streit mit seiner Lebensgefährtin Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 01.06.2022, wurde die Polizei gegen 19:50 Uhr alarmiert, da Hilfeschreie aus einer Wohnung in der Pielachtalstraße drangen. Vor Ort öffnete der 47-jährige Bewohner die Tür, war umgehend aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und wollte diese nicht hereinlassen. Da eine Gefahr für andere noch in der Wohnung befindlichen Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der alkoholisierte Mann gefesselt, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Zwei Beamte wurden hierdurch leicht verletzt. Die 39-jährige Lebensgefährtin, so wie das gemeinsame 5-jährige Kind konnten die Wohnung unversehrt verlassen. Ein Alkoholtest beim Randalierer ergab 1,83 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Er wurde der Wohnung verwiesen.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote. In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell