Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kompletträder gestohlen; Einbrüche in Firma und Gaststätte; Arbeitsunfälle; Verkehrsunfälle; Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Hochwertige Kompletträder entwendet (Zeugenaufruf)

Drei Sätze Kompletträder haben bislang unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes gestohlen. Die Unbekannten begaben sich in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, auf den Parkplatz eines Autohändlers in der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen. Dort unterlegten sie einen Audi Q5 und einen Audi A3 mit Pflastersteinen des Parkplatzes und montierten die Räder der Neuwagen ab. Ein Fahrzeug blieb auf den Bremsscheiben der Hinterachse stehen und die Schwellerverkleidung wurde beschädigt. Bei einem Gebrauchtwagen der Marke Audi S6 schlugen die Täter die Heckscheibe ein und entwendeten die im Fahrzeug gelagerten Räder. Der Händler gibt den Wert des Diebesguts mit über 18.000 Euro und den angerichteten Sachschaden mit mindestens 2.300 Euro an. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9394-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Bahnhofstraße ist ein Unbekannter in der Nacht zum Montag eingestiegen. In der Zeit zwischen 2.20 Uhr und drei Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zum Lokal. Nachfolgend durchsuchte er die Schubladen und Schränke und brach mehrere Spielautomaten auf. Mit dem erbeuteten Bargeld machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. (sr)

Pliezhausen (RT): In Firma eingebrochen

In der Nacht zum Montag ist ein Unbekannter in eine Firma in der Siemensstraße eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und fünf Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so in die Betriebsräume. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er den derzeitigen Ermittlungen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (sr)

Münsingen (RT): Mann bei Sturz von Hochregal schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Montagmorgen in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße erlitten. Der 57-Jährige befand sich kurz vor 8.30 Uhr auf einem Hochregal und wollte ersten Erkenntnissen nach ein Gitter aus dem Regal holen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er hierbei aus einer Höhe von knapp drei Metern kopfüber zu Boden. Der Mann musste nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unglücksort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein Kriseninterventionsteam des Rettungsdienstes kümmerte sich um die Betreuung der Zeugen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalls aufgenommen. Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes kamen ebenfalls vor Ort. (ms)

Filderstadt (ES): Bei Sturz von Hubsteiger verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag in Bernhausen zugezogen. Ersten Erkenntnissen nach tauschte der 70-Jährige gegen 9.30 Uhr die Leuchtmittel an Straßenlaternen entlang eines Feldwegs parallel zur Echterdinger Straße. Dabei stürzte der offenbar ungesicherte Mann aus noch unbekannter Ursache etwa vier Meter in die Tiefe. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unglücksstelle musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat mit der Unterstützung der Gewerbeaufsicht des Landratsamts Esslingen die Ermittlungen übernommen. Im Zuge des Einsatzes musste die Echterdinger Straße bis etwa 11.30 Uhr gesperrt werden. (rn)

Lenningen (ES): Vorfahrt missachtet

Verletzungen noch unklaren Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Sulzburgstraße/Hofstraße/Gerokstraße ereignet hat. Der 40-jährige Radler war kurz nach 14 Uhr mit seinem Pedelec auf der Sulzburgstraße in Richtung Hessestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hofstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mercedes A-Klasse. Deren 27 Jahre alte Fahrerin wollte von der Hofstraße die Kreuzung geradeaus in Richtung Gerokstraße überqueren und konnte nicht mehr schnell genug reagieren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer nachfolgend ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.300 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Polizeieinsatz nach Körperverletzung

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Montagvormittag in der Erzherzog-Albrecht-Straße gekommen. Gegen 6.45 Uhr hatte ein 61-Jähriger eine Nachbarin mit einem Holzstück auf den Arm geschlagen und sich anschließend in seine Wohnung begeben. Die 52-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Kontaktaufnahme durch die alarmierten Polizeibeamten über ein Fenster, bewaffnete sich der 61-Jährige mit einem Hammer sowie Rohrzangen und drohte den Einsatzkräften damit, diese gegen sie einzusetzen. Nachdem auch der Einsatz von Pfefferspray zunächst ohne Erfolg geblieben war, wurde das Wohngebäude umstellt. Die Wohnung des 61-Jährigen wurde daraufhin nach richterlicher Anordnung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz betreten und der Mann in Gewahrsam genommen. Der unverletzt gebliebene 61-Jährige wurde in eine Fachklinik gebracht und dort aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestreift

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Montagvormittag ein 79-jähriger Radfahrer in eine Klinik eingeliefert worden. Die 49-jährige Fahrerin eines Opel Zafira war gegen 11.30 Uhr auf der Hechinger Straße unterwegs und bog in zu engem Bogen nach links in die Ebertstraße ab. Dabei touchierte sie den 79-Jährigen, der nach bisherigem Kenntnisstand mit seinem Citybike auf der Ebertstraße verkehrsbedingt gehalten hatte. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden. Das genaue Ausmaß der Verletzungen ist bislang noch nicht bekannt. (sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell