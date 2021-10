Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aachen (ots)

Eine 20-jährige Aachenerin ist am vergangenen Sonntagmorgen (03.10.21, 07.15 Uhr) auf der Vaalser Straße mit ihrem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach eigenen Angaben wurde die Frau kurz vor dem Erreichen des Radweges auf der linken Seite der Vaalser Straße noch rechts von einem weißen Kleinwagen überholt, welcher das Hinterrad des E-Scooters berührt und damit den Unfall verursacht habe. Anschließend sei der Wagen in Richtung Innenstadt weitergefahren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42101 zu melden. (am)

