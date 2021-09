Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mädchen bei Streit in der Neustadt verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 15-Jährige ist am Sonntag, 5. September 2021, in der Neustadt von einer vierköpfigen Mädchengruppe angegriffen und verletzt worden. Das Quartett war mit der 15 Jahre alten Gelsenkirchenerin gegen 17.35 Uhr an der Emanuelstraße Ecke Josefstraße in Streit geraten, in dessen Verlauf es das Mädchen mit Schlägen und Tritten traktierte. Als ein Zeuge dazwischen ging, flüchteten die 13 bis 18 Jahre alten Angreiferinnen zunächst, kehrten aber zurück, als die alarmierte Polizei eingetroffen war. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 15-Jährige zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

