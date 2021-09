Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 13-Jähriger bei Unfall in Bulmke-Hülle verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen wurde am Sonntagnachmittag, 5. September 2021, ein 13-Jähriger schwer verletzt. Gegen 16.35 Uhr fuhr eine 32-jährige Essenerin mit ihrem Wagen auf der Udostraße in Richtung Kesselstraße. Gleichzeitig fuhr der 13-Jährige mit einem E-Scooter aus der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß, durch welchen der Jugendliche schwer verletzt wurde. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Gelsenkirchener zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Durch den Unfall rutschte der E-Scooter gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, wodurch das Auto beschädigt wurde.

