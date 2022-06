Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Schlägerei

Radfahrerin kollidiert mit Autotür

Am Mittwochabend ist es gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Reutlinger Seestraße gekommen. Ein 32-jähriger Fahrer stellte seinen Pkw Lexus am Fahrbahnrand ab und öffnete die Fahrertür, übersah hierbei jedoch eine herannahende 61-jährige Fahrradfahrerin. Diese prallte gegen die geöffnete Fahrertür und stürzte auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde sie zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand Schaden von ca. 200 Euro.

Wendlingen (ES): Dachstuhlbrand

In der Neuffenstraße ist es am Mittwochnachmittag zu einer Rauchentwicklung mit anschließendem Brand im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte gekommen. Der Feuerwehr war gegen 16.50 Uhr eine Person am Fenster eines qualmenden Gebäudes gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle, wodurch eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Eine 41-jährige Bewohnerin zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Infolge des Brandes war das Gebäude nicht mehr bewohnbar, die Familie kam bei Verwandten unter. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro. Von der Feuerwehr waren acht Fahrzeuge mit 53 Einsatzkräften, vom Rettungsdienst drei Fahrzeuge mit sechs Einsatzkräften und von der Polizei fünf Streifenbesatzungen eingesetzt.

Esslingen (ES): Essen auf Herd löst Großeinsatz aus

Am Mittwochabend ist es in Esslingen-Sulzgries zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Krummenackerstraße teilte kurz vor 18.00 Uhr über Notruf mit, dass in einer Wohnung der Heimrauchmelder ausgelöst habe. Auf Grund dieser Mitteilung fuhren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zur genannten Örtlichkeit. Vor Ort konnte im Treppenhaus der 78-jährige Bewohner der Wohnung angetroffen werden. Ihm war die Wohnungstüre ins Schloss gefallen und er hatte keine Möglichkeit, die Türe zu öffnen. In der Wohnung war seine 70-jährige Ehefrau in einer hilflosen Lage, da sie gestürzt war und die Wohnungstür nicht mehr öffnen konnte. Die Wohnungstür wurde durch die Feuerwehr geöffnet und die 70-Jährige konnte leicht verletzt in der stark verrauchten Wohnung auf dem Boden liegend aufgefunden werden. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Küchenherd festgestellt werden. Die Wohnung und das Treppenhaus wurden durch die Feuerwehr belüftet. Das Ehepaar wurde zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert. Sachschaden in der Wohnung entstand nicht. Während des Einsatzes musste die Krummenackerstraße und Sulzgrieser Steige für den Verkehr gesperrt werden. Es kam im abendlichen Verkehr zu erheblichen Behinderungen. Die Feuerwehr Esslingen war mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Kräften und die Polizei mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Balingen (ZAK): Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Lange Straße in Balingen gekommen. Voraus ging ein zunächst verbaler Streit unter drei Männern. Im weiteren Verlauf schlug und trat ein 23-Jähriger auf einen 22-Jährigen und einen 24-Jährigen ein. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Dem Beschuldigten wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt, er sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Eine ärztliche Versorgung für die beiden Geschädigten war nicht erforderlich.

Balingen (ZAK): Zusammenstoß zwischen Kind und Pedelec

Am Mittwochnachmittag ist es bei einer Unterführung der Ostdorfer Straße in Balingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Jungen und einer 24-jährigen Pedelecfahrerin gekommen. Der Junge bewegte sich gegen 15.45 Uhr mit einem Cityroller den Treppenabgang bei der Unterführung hinunter und kam nachfolgend auf den den dortigen Fuß- und Radweg. Hierbei übersah das Kind die Pedelecfahrerin, welche zur selben Zeit den Radweg befuhr. Zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es in der Folge zum Zusammenstoß, wobei der Junge leicht und die 24-Jährige schwer verletzt wurden. Beide Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Pedelec beläuft sich auf ca. 500 Euro.

