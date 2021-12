Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorsicht vor Betrügern am Telefon!!!

Ratzeburg (ots)

10. Dezember 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg | Kreis Stormarn

Aktuell muss die Polizeidirektion Ratzeburg eine Häufung von Anrufen durch falsche Polizeibeamte feststellen.

Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter oder Mitarbeiter von Behörden aus. In vielen Fällen wird behauptet, dass ein Familienangehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und eine hohe Geldsumme als Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe verlangt wird. In einigen Fällen wird behauptet, dass Diebe festgenommen und Aufzeichnungen gefunden wurden, auf denen der Name und die Anschrift des Angerufenen steht. Es wird vorgetäuscht, das die Angerufenen Opfer einer Raub- oder Einbruchstat werden sollen und gefragt, wieviel Bargeld und Wertsachen sich im Haus befinden.

Bitte seien Sie wachsam und hören auf ihr Bauchgefühl. Die Täter arbeiten oftmals mit Schockanrufen, um Sie zu verunsichern.

Wichtig ist:

- Die Polizei erfragt nicht Ihre Wertsachen und Bargeldbestände im Haushalt. - In Deutschland gibt es keine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe. - Nach Verkehrsunfällen wird grundsätzlich keine sofortige Haftstrafe angeordnet. - Die Polizei ruft niemals mit der Nummer 110 an. - Erkundigen Sie sich bei Ihren Verwandten und Freunden, ob diese wirklich in einer Notlage sind. - Übergeben Sie niemals Bargeld an Fremde!

Legen Sie bei solchen Anrufen auf und informieren die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell