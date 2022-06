POL-FR: Steinen: Pkw überschlägt sich auf Bundesstraße 317

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Montag, 06.06.2022, haben sich auf der L 163 zwischen Dettighofen und Jestetten zwei Insassen eines verunglückten Vans leicht verletzt. Gegen 02:25 Uhr hatte der 19-jährige Fahrer in einer Kurve die Kontrolle verloren, nachdem er in den Grünstreifen geraten war. Der Van kam von der Straße ab und blieb in einem Bach stehen. Zwei der ...

